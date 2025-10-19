LA MASSANA
El Vide Dressing tanca amb 5.000 articles venuts
La vintena edició del mercat de segona mà ha reunit una vuitantena de parades
El Vide Dressing de la Massana ha tancat aquest cap de setmana una nova edició amb un balanç positiu per part del comú. El mercat de roba i complements de segona mà ha reunit una vuitantena de parades entre les Fontetes i la Closeta, i ha allargat la vida d’unes 5.000 peces i articles.
La consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell, ha remarcat que “s’han assolit plenament els dos objectius principals: fomentar l’economia circular i dinamitzar la parròquia”, destacant el flux constant de visitants des de divendres. La cap de Turisme, Emma Jiménez, remarca que el Vide Dressing “és més viu que mai i cada vegada hi ha més gent que veu la segona mà com una opció de consum responsable i atractiva”.
La coordinadora de l’esdeveniment, Mercè Miguel, també ha subratllat que la tendència a l’alça “és ja imparable”, amb una gran diversitat d’articles únics i per a tots els gustos. L'edició "ha evidenciat que el Vide Dressing s’ha convertit en un espai de trobada i comunitat", segons ha afirmat el comú en un comunicat.