Ciclisme
La Massana tornarà a acollir el festival ciclista ANDBike els dies 20 i 21 de juny
La segona edició reforça el posicionament de la parròquia com a referent del ciclisme amb activitats esportives, proves paral·leles i un espai lúdic per a tots els públics
La Massana tornarà a acollir el festival ciclista ANDBike el cap de setmana del 20 i 21 de juny, amb l’objectiu de consolidar-se com una cita de referència per als aficionats a la bicicleta. El festival es presenta com un espai de trobada entre marques, professionals del sector i públic final, que podrà provar bicicletes gratuïtament i participar en activitats per a totes les edats.
ANDBike integrarà diverses proves i activitats que se celebraran de manera paral·lela, com la Copa Catalana de descens a Pal Arinsal o la cursa professional Andorra MoraBanc Clàssica, amb la voluntat de generar sinergies dins l’ecosistema ciclista. El programa propi del festival inclourà una cicloturista de carretera el dissabte i una sortida no competitiva amb bicicleta elèctrica el diumenge, a més de tests de bicicletes al Bike Park de Pal Arinsal.
La consellera de Turisme, Mònica Solé, ha destacat que el festival forma part de l’estratègia per posicionar la Massana com a referent del ciclisme al Pirineu. Per la seva banda, Toni Rodríguez, de SETAP365, ha subratllat la vinculació natural entre ANDBike i Pal Arinsal, mentre que el ciclista Carlos Verona ha valorat positivament la col·laboració amb l’Andorra MoraBanc Clàssica.
El festival, patrocinat per Creand, mantindrà un format familiar amb activitats lúdiques, foodtrucks, música en directe i pumptrack, combinant esport, oci i promoció del ciclisme.