Ciclisme en família
La Massana acollirà la segona edició d’ANDBike amb novetats esportives i un ampli espai familiar
Se celebrarà el cap de setmana del 20 i el 21 de juny i tots aquells que hi vulguin participar, podran inscriure's a partir del 9 de desembre
La Massana tornarà a convertir-se en capital ciclista el cap de setmana del 20 i 21 de juny amb la celebració de la segona edició d’ANDBike, el festival que busca consolidar-se com un punt de trobada imprescindible per als amants de la bicicleta. L’esdeveniment combina exposició de marques, activitats per a tots els públics i la possibilitat de provar bicicletes de manera gratuïta.
El programa esportiu tornarà a ser un dels punts forts del festival. El dissabte tindrà lloc la Ciclo Andorra–La Massana, una marxa cicloturista que recorrerà carreteres emblemàtiques i que ofereix tres distàncies adaptades a tots els nivells. Les inscripcions s’obriran el 9 de desembre al web del festival. Diumenge serà el torn de l’Ebike Tour, una sortida no competitiva pensada per descobrir l’entorn sobre una bicicleta elèctrica.
La consellera de Turisme, Mònica Solé, ha destacat que ANDBike “forma part de l’estratègia per posicionar la Massana com a referent ciclista al Pirineu” i ha subratllat la voluntat que el festival esdevingui una cita anual consolidada.
El Village d’ANDBike oferirà un espai familiar amb música en directe, foodtrucks, pumptrack i activitats infantils, a més d’una àmplia zona d’expositors perquè les marques presentin les darreres novetats. Paral·lelament, el cap de setmana coincidirà amb l’obertura del Bike Park Pal Arinsal i amb la celebració de la prova professional Andorra–Morabanc–Clàssica.