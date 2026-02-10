Reunió conjunta
Els sindicats d'Andorra la Vella i la Massana volen millores salarials i laborals
Els col·lectius volen iniciar una via de cooperació entre les representacions dels empleats dels comuns
Els sindicats dels comuns d’Andorra la Vella i la Massana han coincidit en la "necessitat d’actualitzar les graelles salarials" i millorar les condicions laborals del personal comunal, en el marc d’una reunió de treball celebrada divendres passat a la Massana, segons han anunciat aquest matí. La trobada va reunir representants del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (SITCA) i del Sindicat de Treballadors del Comú de la Massana (SITCOLAMA), amb l’objectiu de posar en comú problemàtiques compartides i reforçar la coordinació sindical entre ambdues corporacions.
Els sindicats exposen en un comunicat que van constatar que la realitat laboral als dos comuns és molt similar i van assenyalar com a principals reivindicacions la necessitat d’actualitzar les graelles salarials, revisar els imports dels triennis i desenvolupar i regular la carrera professional del personal comunal. El SITCOLAMA va posar de manifest també la manca d’un marc legal clar que reguli les relacions laborals amb la corporació massanenca, una situació que, segons el sindicat, "genera incertesa i dificulta l’establiment de condicions laborals estables i homogènies".
Els dos col·lectius de representació dels treballadors d'Andorra la Vella i la Massana afirmen que van detectar diferències entre el cos especial d’agents de circulació dels dos comuns, i assenyalen que es tracta d'una qüestió que consideren necessari analitzar amb més profunditat en properes reunions. Els dos sindicats han acordat mantenir reunions de manera mensual per fer seguiment dels temes tractats i avançar en estratègies comunes i anuncien que a la propera trobada convidaran l’Associació de Treballadors del Comú de Sant Julià de Lòria (ATCOSA). L'objectiu és ampliar la coordinació sindical comunal i consideren que aquest és el primer pas cap a una major cooperació entre els sindicats dels comuns "per defensar els drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores comunals".
