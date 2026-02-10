ENCAMP
El comú manté que el centre d’alt rendiment Icònic serà una realitat
La majoria aprova un sobrecost de 98.000 euros per l’accés i la xarxa d’aigua
El projecte del centre d’alt rendiment al Pas de la Casa, l’Icònic, continua sense terminis fixos, però el comú d’Encamp manté la confiança que s’acabi realitzant, tot i no disposar d’informació detallada sobre l’estat del projecte per part del Govern. Així ho va confirmar la cònsol major, Laura Mas, durant la sessió de comú d’ahir, en la qual es va aprovar un sobrecost de 98.000 euros per l’accés i la instal·lació d’aigua al complex, portant la inversió total del comú fins a 1,5 milions d’euros en unes obres que s’espera que acabin cap al 2028.
La consellera d’Avancem, Marta Pujol, en ser preguntada sobre la viabilitat del projecte, va dir que “esperem que sí, ens agrada que el Pas pugui tenir un centre d’alt rendiment”, i va afegir que li agrada especialment la idea d’incloure un espai per al patrimoni històric, tal com preveia el projecte inicial, tot i reconèixer que, de moment, “el projecte no és concret i els sobrecostos ja estan definits, però encara no hi ha data de finalització”.
PARRÒQUIES
Fer arribar l’aigua a l’Icònic costarà 2,5 milions d’euros
“Ens vam comprometre a fer el camí d’accés i ja hem executat una part de les obres”
Pujol també va advertir que no volen que l’endarreriment del projecte “sigui un xut de pilota endavant” ni una manera d’espolsar responsabilitats, especialment tenint en compte que les obres s’acabaran després del mandat de Laura Mas. “Esperem que es concreti i es posi en marxa”, va afegir.
Mas va recordar que “a mi no em pertoca parlar de la concessió”, ja que és un tema que gestiona Govern i que, de totes maneres, “tampoc podria donar informació perquè no la tinc”. El que sí que ha fet el comú, va remarcar, és complir la seva part, ja que “ens vam comprometre a fer el camí d’accés i ja hem executat una part de les obres”.
Mas va afegir que des del comú “hem posat els mitjans perquè el projecte tirés endavant”, i que encaixa dins de la seva estratègia local. Amb tot, la cònsol va assegurar que el projecte s’acabarà fent i que el comú seguirà apostant per ell.
AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS DEL PAS
El gimnàs s’ampliarà fins als 582 metres quadrats i es preveu que l’adjudicació estigui feta a l’abril, amb inici de les obres al juny. La previsió és que durant el primer semestre de l’any vinent estigui llest el gimnàs i que a final d’estiu es completi la piscina.