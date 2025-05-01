ENCAMP
Fer arribar l’aigua a l’Icònic costarà 2,5 milions d’euros
La infraestructura estarà acabada l’estiu de l’any vinent
Els treballs per fer arribar la xarxa d’aigua potable a l’Icònic, el centre d’entrenament i medicoesportiu en altura que es construirà a l’edifici de Sud Ràdio, estaran enllestits al final de l’estiu de l’any vinent. Segons l’edicte d’adjudicació del projecte, les obres s’han d’executar en un termini de deu mesos repartits en dues temporades d’estiu, ja que les condicions meteorològiques al port d’Envalira, a més de 2.500 metres sobre el nivell del mar, fan impossible treballar a l’aire lliure a l’hivern. La inversió que hi destina el comú d’Encamp és de gairebé dos milions i mig d’euros (2.447.247.65 euros, incloent-hi l’IGI).
Fa unes setmanes el Diari va revelar que Icònic haurà d’ajornar l’obertura al 2028 –estava prevista inicialment, quan va presentar-se el projecte el 2023, per a aquest any– perquè el centre encara no disposa del finançament necessari per fer realitat el projecte. El cost previst és d’uns 22 milions d’euros, aproximadament.
Els impulsors d’Icònic tenen la voluntat que l’equipament esdevingui la referència a Europa en centres d’alt rendiment esportiu. La instal·lació tindrà una capacitat per a 180 persones i disposarà de 86 habitacions i uns 1.200 metres quadrats de zona d’entrenament. També hi haurà espais de recuperació i de tractament, així com una zona per als visitants.