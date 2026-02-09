ORDINO
El servei d’atenció ciutadana comunal rep 150 incidències durant el 2025
La majoria de missatges rebuts van ser per problemes a la via pública, tot i que també hi va haver queixes per les noves parades de l’autobús nacional
El servei d’atenció ciutadana del comú d’Ordino va tancar el 2025 amb 150 incidències rebudes. Totes van obtenir resposta, segons van assegurar fonts de la corporació. La major part d’incidències van ser per problemes a la via pública. Destaquen, en aquest sentit, les intervencions del departament de Manteniment i Serveis Públics per reparacions del mobiliari urbà, de la calçada, dels serveis de llum i aigua i per operacions d’higiene i neteja i de treta de neu. El comú va assenyalar que les dades fan visible “la confiança, l’interès i la implicació dels habitants d’Ordino en la millora de la parròquia”.
Una part dels missatges rebuts també van ser queixes i suggeriments per qüestions com la millora de la senyalització de les parades de l’autobús nacional, arran de la posada en funcionament de les noves línies el juliol de l’any passat, o la presència d’excrements de gossos a la via pública.
Excés de velocitat
Una altra preocupació recurrent el 2025 per als ciutadans de la parròquia va ser l’excés de velocitat dels vehicles al centre d’Ordino i a la CG-3, que recorre tota la vall. El problema ja ha estat traslladat a Mobilitat a fi que puguin trobar-se noves mesures que ajudin a millorar les condicions de seguretat, com ara l’habilitació de nous passos de vianants i la instal·lació de bandes reductores i de semàfors dissuasius.
Les notificacions d’incidències entren al comú principalment per l’aplicació e-Agora. Aquesta solució digital va posar-se en marxa ara fa un any i ha contribuït a establir una comunicació més directa i bidireccional amb els veïns. L’aplicació conviu amb el correu electrònic i el telèfon 163, el d’atenció ciutadana, que també atén i dona resposta les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Cal destacar que la figura de l’inspector, incorporada en el mandat anterior a la plantilla del comú, permet detectar incidències, anticipar-s’hi i, d’aquesta manera, evitar que els problemes s’agreugin amb el temps, segons remarca el comú.
D’altra banda, la corporació recorda que les inquietuds dels ciutadans ja van recollir-se també en la ronda de reunions veïnals que el comú va organitzar a l’octubre per tots els quarts. El cònsol menor, Eduard Betriu, valora molt satisfactòriament el funcionament del servei, integrat a Circulació, i els canals de comunicació oberts, “gràcies als quals tenim manera de saber tot el que passa a la nostra parròquia”.
INCIDÈNCIES
- LES QUEIXES MÉS RECURRENTS DELS CIUTADANS. La major part d’incidències van ser per problemes a la via pública. També hi va haver queixes per la senyalització de les parades de l’autobús nacional i per excés de velocitat dels vehicles.
- NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES PER APP. Les notificacions d’incidències entren al comú principalment per l’aplicació e-Agora. L’app va posar-se en funcionament fa un any i ha contribuït a fer més directa la comunicació amb els veïns.
- UNA VALORACIÓ SATISFACTÒRIA DEL COMÚ. El comú fa una valoració molt satisfactòria del servei d’atenció ciutadana, ja que li permet saber gairebé a l’instant tot el que passa en qualsevol punt de la parròquia.