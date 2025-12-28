ORDINO
El comú vol avançar en matèria de diversificació econòmica
El comú d’Ordino va fer balanç dels dos primers anys de mandat, marcats per l’aprovació del nou POUP, la millora de la xarxa d’aigua, actuacions als nuclis de la parròquia, nous aparcaments i la dinamització turística. Alhora, el futur passa per reforçar la comunicació amb la ciutadania i avançar cap a una major diversificació econòmica.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, va admetre que cal una comunicació més directa amb els veïns i aposta per potenciar les xarxes socials. També va alertar de la dependència de la construcció i el turisme i va defensar obrir-se a sectors com el tecnològic per garantir ingressos més estables: “Tothom els vol perquè no contaminen, atrauen talent i aporten valor afegit. El Govern està treballant en aquesta línia perquè empreses tecnològiques es puguin instal·lar al país”, va afegir.
Pel que fa al turisme, Ordino ha registrat xifres rècord d’afluència en alguns punts, com la ruta del Ferro o Arcalís, que va comptabilitzar 70.000 visitants durant la temporada d’estiu. Tot i això, el comú ha de fer front a la manca de places hoteleres a la parròquia i a la concentració del turisme en les temporades altes, especialment en el cas del senderisme. En paral·lel, continuen projectes d’infraestructures i aparcaments, avança el centre sociosanitari amb la col·laboració publicoprivada. El pressupost del 2026 preveu 4,7 milions d’euros d’inversió.