ESCALDES-ENGORDANY
Quatre mil euros solidaris
Els Encants de Sant Antoni van tornar a omplir, ahir, la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany amb una jornada marcada per la tradició i la solidaritat. L’activitat va comptar amb una àmplia participació ciutadana i va permetre recaptar un total de 4.005 euros mitjançant la venda de butlletes i les subhastes de productes artesans derivats del porc, pots de mel i confitures. Els fons es destinaran íntegrament a Càritas Parroquial. L’Esbart Santa Anna va oferir un espectacle de danses tradicionals andorranes amb ballarins de totes les edats. Al final de tot, hi va haver un petit aperitiu per als assistents.
Paral·lelament, el comú va organitzar una jornada de portes obertes per donar a conèixer els futurs dos locals comercials que s’estan adequant a la mateixa plaça. Els espais, concebuts principalment per a activitats de restauració, volen contribuir a la dinamització econòmica i social del centre històric de la parròquia. Està previst que les obres finalitzin a principis de març, moment en què el comú traurà a concurs la concessió dels espais.