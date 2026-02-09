ESCALDES-ENGORDANY
Gili demana una posició clara al Govern sobre les torres
La cònsol defensa que l’executiu també “té moltes competències” sobre aquest àmbit
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va reclamar, ahir, una definició clara i compartida amb el Govern sobre el futur dels projectes de torres tant a la parròquia com al conjunt del país. Segons va explicar, les converses amb l’executiu no han avançat de manera decidida sobre aquesta qüestió i va lamentar la poca implicació mostrada fins ara per l’administració central en un debat que considera estratègic. “Haurem de parlar i afinar si les torres les volem o no les volem. Hem de continuar creixent, sí o no? Més que res, perquè des del Govern alguna vegada ens ha semblat que hi ha alguna declaració potser una mica ambigua”, va afirmar Gili.
La cònsol va criticar que des de l’administració central s’espolsin la responsabilitat assegurant que “algunes competències són nostres, però després, també ells tenen moltes competències”. Així mateix, va subratllar que “són competències de tots” i que cal acabar valorant “què volem per a aquest país i també per a Escaldes”. Gili va recordar que actualment el comú es troba en ple procés de revisió del pla d’urbanisme, amb una moratòria que manté aturats diversos projectes per edificar torres. Tot i això, va diferenciar aquests casos d’alguns projectes que van entrar a tràmit abans de la moratòria i que disposen de drets adquirits des del 2018. Va remarcar que el comú ja va aturar la construcció d’aquests edificis el 2024, abans d’iniciar formalment la revisió urbanística. Per aquest motiu la cònsol va insistir que “si el govern realment no vol torres, que ens ajudi, és una mica el que vam demanar”, va relatar Gili, que va afegir: “Ells han intentat dir que no són les seves competències, però discrepem perquè crec que és un tema de país”.