ENCAMP
Les obres del Casal del Poble estaran enllestides abans del final d’any
Els treballs avancen a bon ritme i el comú manté la previsió que acabin després de vint-i-quatre mesos de feina
Les obres d’ampliació del Casal del Poble d’Encamp avancen a un bon ritme i podrien estar acabades al final d’aquest any, segons van confirmar aquesta setmana al Diari fonts del comú. En algun moment fins i tot va semblar que els treballs s’acceleraven i podrien enllestir-se abans del calendari previst inicialment, però ara es mantenen dins dels terminis d’execució previstos.
L’ampliació i remodelació de l’equipament per a la gent gran de la parròquia va arrencar al final del 2024. En una primera fase, que va allargar-se fins a mitjans de maig de l’any passat, els treballs van consistir en la construcció de l’ala nova de l’edifici. Des d’aleshores, les obres s’han concentrat en la transformació de l’interior de l’edifici preexistent. Aquesta planificació de les actuacions va permetre mantenir al màxim de temps possible els serveis per als padrins a l’edifici de la plaça dels Arínsols. Des de fa nou mesos, el menjador i les activitats d’oci per a la gent gran s’han traslladat a l’antiga sala de l’àrea de Jovent del comú, a tocar del Complex Esportiu i Sociocultural. Un cop hagin acabat les obres, tornaran a la ubicació original.
Recta final
Com ja s’ha dit, les obres encaren ara la recta final. Aquesta setmana, justament, el comú ha convocat un concurs per al subministrament i el muntatge del mobiliari (de restauració, de descans, d’oficina i d’esport) per al Casal del Poble. Les ofertes han de ser presentades abans del 19 de març a les cinc de la tarda, i l’obertura de pliques es farà poc després, el 24 de març, segons recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. El valor estimat del contracte és de prop de 70.000 euros.
L’ampliació multiplica per tres la superfície actual de l’equipament. Si abans l’edifici tenia 554,35 metres quadrats, al final d’aquest any en tindrà 1.693,31. L’espai disposarà de tres plantes. A peu de carrer els usuaris trobaran una sala polivalent i un pati interior amb llum natural. A la primera planta hi haurà la majoria de serveis: la cuina, el menjador, la sala d’estar i de descans, un nou espai per a trobades intergeneracionals i les oficines del departament d’Afers Socials del comú. A la segona planta hi haurà les aules per a les activitats d’oci per a la gent gran i una terrassa de 222 metres quadrats. El disseny modular dels espais interiors permetrà ampliar o fer més petites les sales en funció de les necessitats.
PARRÒQUIES
Canvi d’ubicació de l’espai de menjador i d’oci de la gent gran
Redacció
El projecte data del mandat anterior, el primer de Laura Mas al capdavant del comú. La cònsol va presentar-lo en un acte públic al cafè de la plaça dels Arínsols el novembre del 2023, poc abans de les darreres eleccions comunals. Els treballs van adjudicar-se a finals del setembre del 2024 per 3,5 milions d’euros.
EL PROJECTE
- LES OBRES ENCAREN L'ÚLTIMA FASE. Les obres d’ampliació del Casal del Poble encaren l’última fase. La previsió del comú és que estiguin enllestides abans del final d’any.
- TRASLLAT I RETORN DE LA GENT GRAN. La gent gran podrà tornar al Casal del Poble un cop els treballs estiguin enllestits. el maig del 2025 van haver-se de traslladar a l’antiga àrea de Jovent.
- LA SUPERFÍCIE DE L’EQUIPAMENT ES TRIPLICA. L’ampliació multiplica per tres la superfície de l’equipament. El nou Casal del Poble tindrà tres plantes més funcionals i amb il·luminació natural.