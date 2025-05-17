ENCAMP
Canvi d’ubicació de l’espai de menjador i d’oci de la gent gran
Els serveis per als padrins es traslladen a l’antiga sala de l’àrea de Jovent, a l’exterior del Complex esportiu
L’espai de menjador i d’activitats d’oci adreçat a la gent gran, que fins ara es trobava ubicat a les instal·lacions del Casal del Poble, ha estat recentment traslladat a una nova ubicació de caire provisional. Concretament, a l’antiga sala de l’àrea de Jovent, situada a l’exterior del Complex esportiu i sociocultural, al passeig de l’Alguer.
El motiu d’aquest trasllat són les obres que s’estan executant a la zona del Casal del Poble en el marc del projecte de construcció del nou espai per a la gent gran. Aquesta nova infraestructura ha estat pensada per oferir unes instal·lacions modernes, còmodes i adaptades a les necessitats actuals dels padrins i padrines de la parròquia.
Fins a la finalització dels treballs, que està prevista per a final d’aquest any, els usuaris continuaran disposant del servei de menjador i dels espais d’oci a la sala provisional del Complex esportiu, fet que “permetrà garantir la continuïtat de les activitats i el benestar de la gent gran d’una manera còmoda i accessible”.
Més espais
Un cop el nou espai estigui enllestit i operatiu, els padrins i padrines podran traslladar-se definitivament a les noves instal·lacions, que no tan sols inclouran el menjador, sinó també una àmplia gamma d’espais complementaris. Aquests estaran concebuts per dur-hi a terme diverses activitats socials, culturals, lúdiques i de benestar, amb l’objectiu de fomentar la participació, la convivència i l’envelliment actiu entre el col·lectiu.
Les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici també conegut com el cafè del poble van començar a final de novembre de l’any passat i estaran acabades cap al final del 2026, si no hi ha entrebancs. Els treballs van adjudicar-se per uns tres milions i mig d’euros. Cal recordar que la majoria va començar a treballar en el projecte en el mandat anterior.
Amb la remodelació, es triplicarà la superfície actual de les instal·lacions –passarà de 555 a 1.693 metres quadrats. El nou espai es dividirà en tres plantes. La planta baixa inclourà una nova sala polivalent i el pati interior comentat anteriorment. La primera planta inclourà tots els serveis del centre de dia, la cuina, l’espai de menjador, sala d’estar i de descans, el nou espai intergeneracional i l’àrea de treball del departament de Socials del comú. La segona planta del nou edifici inclourà les aules per a totes les activitats de gent gran i una nova terrassa exterior de 222 metres quadrats.
EQUIPAMENTS
- NOVA UNICACIÓ PROVISIONAL DELS SERVEIS. L’espai de menjador i d’activitats d’oci adreçat a la gent gran es trasllada a l’antiga sala de l’àrea de Jovent, situada a l’exterior del Complex esportiu i sociocultural, al passeig de l’Alguer.
- OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DEL POBLE. El motiu del trasllat són les obres que s’estan executant al Casal del Poble, en el marc del projecte de construcció del nou espai per a la gent gran. Els treballs costaran uns 3,5 milions d’euros.
- LA SUPERFÍCIE DE L’EQUIPAMENT ES TRIPLICA. Gràcies a la remodelació, es triplicarà la superfície actual de les instal·lacions. De 555 metres quadrats es passarà a 1.693 metres quadrats. Les obres acabaran cap al final del 2026.