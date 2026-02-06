ANDORRA LA VELLA
La 68a Temporada de Teatre vol incloure humor, dansa i producció nacional
La 68a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella arrencarà el 4 de març amb una programació formada per quatre propostes diverses i sense un fil temàtic comú. El comú aposta per una oferta eclèctica que combina humor, llenguatges escènics innovadors, dansa i una producció nacional amb l’objectiu d’arribar a públics molt diversos, tant per adults com per infants.
La temporada s’obrirà amb Pepa Plana i l’espectacle sense text A cada pas, que manté l’esperit del Festival de pallasses. Seguirà Abrakadabra, de l’Escena Nacional Andorrana, que formarà part de la iniciativa Cap butaca buida el 21 de març. El 16 d’abril es presentarà Honestedat, una proposta de to més dramàtic de Francesc Cuéllar, i el cicle es clourà el 8 de maig amb Malditas Plumas, de Sol Picó, un espectacle de dansa-teatre amb humor i música en directe.