Andorra la Vella
L'espectacle 'Yukali' estrena el Festival Internacional de Pallasses
L'obra es farà aquest dijous a les 21 hores al Teatre Comunal, per un preu de 10 euros
El Festival Internacional de Pallasses d'Andorra la Vella (FIPA) dona el tret de sortida aquest dijous, a les 21 hores al Teatre Comunal, amb l'espectacle 'Yukali' d'Alba Sarraute&Co, un muntatge que "combina circ, poesia visual i emoció". El FIPA permetrà veure fins diumenge espectacles de clown, teatre físic, cabaret, música i circ en diversos espais de la parròquia com el Teatre Comunal, la Llacuna, la Fada Ignorant, els carrers del centre i l'Espai Teatre sobre Rodes.
La cònsol menor, Olalla Losada ha assenyalat que "el FIPA és una eina potent per sacsejar consciències des de l’humor, amb una mirada feminista, desacomplexada i valenta. Les artistes trenquen tòpics, qüestionen rols i ens parlen sense por de temes que sovint costen de dir". Losada ha afegit que el Festival "no és només una celebració de l'humor, sinó una invitació a pensar des del somriure".