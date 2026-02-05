Solidaritat

La Sant Silvestre de Sant Julià recapta 1.416 euros per a Càritas

La cursa va aplegar 700 participants

Sofia Cortesao entrega a Càritats el xec de la recaptació de la Sant Silvestre de Sant Julià

Redacció

La recaptació obtinguda a través de les 700 inscripcions de la 33a edició de la Cursa de la Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria, celebrada el desembre del 2025, ha generat a 1.416 euros per a Càritas, corresponents al 40% de l’import total de les inscripcions. Els fons es destinaran a donar suport a la tasca social de l’entitat, segons informa el comú lauredià.

L’entrega del xec solidari amb la recaptació a Càritas Sant Julià de Lòria es va formalitzar el passat 4 de febrer amb la presència de la presidenta de l’entitat, Canòlich Gresa, la cònsol menor, Sofia Cortesao, i el cap del servei d’Esports, Ramón Ibarz.

L'acte de lliureament de la donació va servir per posar en valor la conscienciació de la ciutadania envers l’esport i la solidaritat, i el comú va reafirmar el seu compromís amb les iniciatives solidàries i el foment dels valors socials a través de l’esport, segons explica en un comunicat.

