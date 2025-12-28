REPORTATGE
Sant Silvestre desafiant la pluja
La tradicional cursa laurediana supera els 700 corredors malgrat les inclemències del temps en un clàssic de l’atletisme popular.
Sant Julià de Lòria va viure ahir la tradicional Sant Silvestre laurediana, una 33a edició marcada per una pluja que, malgrat tot, no va aturar una excel·lent participació que va superar els 700 inscrits. I, com sempre, amb vessant solidari, i és que dos euros de cadascuna de les inscripcions van destinats a Càritas. En un any ple de novetats tant a nivell de recorreguts com d’horaris, el que no va faltar, malgrat les inclemències, van ser l’ambient familiar, les ganes de passar-ho bé, la riuada, mai millor dit, de barrets de Pare Noel imprescindibles per participar en la cursa, de disfresses i de la celebració d’un clàssic que any rere any demostra que segueix ben viu.
Els primers a desafiar a la pluja va ser la setantena d’infants de la categoria baby, que van recórrer els 300 metres que separen la plaça Major de la plaça de la Germandat laurediana amb el clàssic barret que ajudava, si més no una mica, a superar el fred i l’aigua. Però el que ajudava a superar-ho de veritat era la tassa de xocolata desfeta i els xurros que hi havia com a premi un cop creuada la meta. Però la festa no acabava aquí, perquè després encara hi havia l’entrega de premis a les millors disfresses i un petit tastet del concert del grup Els Senyora, que va haver-se de fer a dins del Centre Cultural per unes inclemències metereològiques, però, que no van treure ni un gram de ganes de festa.
Tot seguit va ser el torn dels grans, més de 600, que van fer veure una serp vermella i blanca amb els barrets de Pare Noel. Per sort, la pluja llavors no era tant intensa, però no deixava de caure. Però ni això va impedir la celebració d’una jornada sempre especial, en què cadascú fa la seva, amb alguns anant a buscar marques i guanyar (malgrat no haver-hi podi), d’altres que troben en la Sant Silvestre l’excusa per sortir a fer una activitat en família o amics, o els que aprofiten per treure la seva millor gala en forma de disfressa, sigui un trineu amb Pare Noel, de venedor de loteria, o del que faci falta. Perquè al final, l’important, és passar-ho bé, i més si amb la inscripció i la participació es pot ajudar a qui més ho necessita.
En definitiva, un clàssic que any rere any tenyeix Sant Julià de Lòria de Nadal i manté aquest esperit popular amb l’atletisme com a excusa per passar uns bons moments durant les festes amb amics, coneguts i familiars.