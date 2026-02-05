ANDORRA LA VELLA
La plaça Rebés guanyarà més espai per als vianants i zones enjardinades
Els treballs es posaran en marxa dilluns de la setmana vinent i tindran una durada aproximada de quatre mesos
El comú d’Andorra la Vella remodelarà la plaça Bartomeu Rebés Duran amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic, fer-la més verda i agradable i prioritzar l’ús per als vianants en un dels punts més cèntrics i concorreguts de la parròquia. “Guanyem un espai més verd i més agradable per a la ciutadania, i millorem un indret clau del centre de la parròquia”, va assenyalar el cònsol major, Sergi González, en un comunicat.
L’actuació, que s’iniciarà dilluns de la setmana vinent, tindrà una durada aproximada de quatre mesos i es durà a terme aprofitant els treballs que FEDA té previstos a la plaça per a la instal·lació d’una estació transformadora soterrada, fet que permetrà coordinar les actuacions i minimitzar l’impacte de les obres. Tot i que la plaça romandrà tancada durant els treballs, es mantindran els accessos perimetrals mitjançant dos passadissos habilitats als laterals, fet que permetrà garantir el pas de vianants i els vehicles, així com la connexió amb les places del Poble i Vinyes.
Zones verdes
La remodelació preveu incorporar zones verdes i elements d’enjardinament, així com la renovació del paviment, el mobiliari urbà i l’enllumenat. També s’hi instal·laran nous bancs i una font, i es renovaran les xarxes de serveis necessàries per actualitzar les instal·lacions existents. “Continuem millorant la parròquia amb actuacions que fan els espais públics més agradables i cuidats, especialment al centre, on l’ús ciutadà és constant”, va apuntar González.
Un dels punts clau del projecte és la reorganització de la circulació. El trànsit de vehicles es desviarà cap al costat de la rampa d’entrada de l’aparcament i d’aquesta manera s’alliberarà la plaça per a un ús prioritari de vianants.
El projecte també inclou la reordenació de les terrasses, amb una nova disposició que permetrà alliberar més espai central de la plaça i millorar la convivència entre l’activitat comercial i l’ús ciutadà. Aquesta nova ordenació permetrà ampliar l’espai públic, millorar els recorreguts a peu i fer la plaça més segura i confortable per al dia a dia, segons assenyala la corporació.
L’actuació s’ha dissenyat seguint la línia estètica de l’avinguda Meritxell, amb l’objectiu d’unificar criteris urbans i embellir els espais públics del centre de la parròquia.
EL PROJECTE
- UNA DURADA DE LES OBRES DE QUATRE MESOS. Les obres es posaran en marxa dilluns de la setmana que ve, coincidint amb els treballs que hi ha de fer FEDA, i duraran quatre mesos.
- ACCESSOS PER GARANTIR EL PAS DE VIANANTS. Durant els treballs s’habilitaran dos passadissos als laterals per garantir el pas de vianants i vehicles i l’accés a les places del Poble i Vinyes.
- DISSENY EN CONTINUÏTAT AMB MERITXELL. L’actuació s’ha dissenyat seguint la línia estètica de l’avinguda Meritxell. L’espai disposarà de més zones verdes i d’ús exclusiu per a vianants.