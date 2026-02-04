Cultura
El Museu de l’Electricitat acull l’última visita teatralitzada abans de la seva renovació
La proposta, amb la col·laboració de les Il·luminades, es farà dissabte i permetrà viatjar als orígens de FHASA
El MW Museu de l’Electricitat oferirà aquest dissabte 7 de febrer, a les sis de la tarda, una visita teatralitzada especial amb la col·laboració del col·lectiu les Il·luminades. Es tracta de la darrera activitat d’aquestes característiques que es durà a terme a la infraestructura cultural de FEDA abans del seu tancament temporal per afrontar els treballs de renovació.
La visita es recupera després de dos anys sense poder-se realitzar, ja que durant el 2024 i el 2025 FEDA ha estat immersa en el gran manteniment dels grups hidroelèctrics 1 i 2. Aquestes actuacions han permès, a més, renovar els equips i facilitar l’accés a la sala de màquines, un espai clau del conjunt.
Amb un guió que combina divulgació històrica i entreteniment, la proposta transportarà el públic a la dècada de 1930 per conèixer com es va dur a terme la construcció de FHASA i quin impacte va tenir en la societat del moment. Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot, integrants de les Il·luminades, seran les encarregades de guiar aquest recorregut al passat, amb una posada en escena marcada per l’humor.
Per assistir a la visita cal reservar plaça prèviament, ja sigui escrivint un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111.