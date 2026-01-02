PISOS DE LLOGUER ASSEQUIBLE DE TERRA VELLA
El comú aposta pel procediment negociat
El concurs es va declarar desert perquè l’única proposta no complia els requisits
El comú d’Andorra la Vella convoca un concurs nacional mitjançant procediment negociat amb publicitat per tirar endavant el projecte d’habitatge de lloguer a preu regulat a Terra Vella. Tal com anuncien el cònsol major, Sergi González, i el conseller de Transformació Digital i Noves Tecnologies, i d’Habitatge, Marc Torrent, la corporació aposta per aquesta via després de declarar desert el concurs inicial per a la concessió, perquè la proposta presentada no complia els requisits establerts. “Continuem apostant per la col·laboració publicoprivada perquè entenem que les respostes a la crisi de l’habitatge han de ser col·lectives i amb la implicació de tots els actors”, apunta González.
Torrent explica que en els darrers mesos s’han mantingut converses amb empreses interessades en el projecte, que han permès ajustar determinats aspectes del plec per reforçar la seguretat jurídica i financera de la iniciativa. En aquest sentit, precisa que el comú garanteix el cobrament dels lloguers dels habitatges que gestioni directament, mentre que els habitatges sota gestió del concessionari es regeixen per les condicions habituals de mercat. “Hem anat a buscar un equilibri que ens permeti tirar endavant la iniciativa d’una manera viable sense traslladar riscos indeguts a l’administració”, remarca.
Entrant al detall del nou concurs, el projecte preveu la construcció d’entre 40 i 50 habitatges de lloguer a preu regulat, amb preus màxims que poden arribar fins als 825 euros mensuals per als habitatges de dos dormitoris i fins als 1.000 euros en el cas dels de tres dormitoris. El model de gestió previst és mixt, amb una part dels habitatges gestionats directament pel comú, que en determinarà els criteris d’adjudicació, i una part a càrrec del concessionari.
La concessió tindrà una durada màxima de 50 anys i, un cop finalitzat el període, l’edifici passarà a ser propietat del comú. El projecte es desenvoluparà a Terra Vella, a la parcel·la de propietat comunal des del 2015 situada davant del Jovial, i les empreses interessades disposen fins al 27 de març del 2026 per presentar les seves ofertes.