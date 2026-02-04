SANT JULIÀ DE LÒRIA
Les obres dels pisos per a gent gran estaran acabades el gener del 2028
La segona fase dels treballs consistirà en l’aixecament de tres blocs, que acolliran 54 pisos de 50 metres quadrats
El comú de Sant Julià de Lòria preveu que els habitatges amb serveis per a gent gran i el centre de dia puguin començar a acollir els inquilins el maig del 2028. Segons el calendari actual, les obres haurien de quedar enllestides el gener del mateix any.
La Fundació Privada Laurus, òrgan rector i impulsor del projecte, ha acordat adjudicar la segona fase dels treballs a l’empresa Locubsa. Aquesta nova etapa consistirà en l’aixecament de tres blocs residencials que estaran situats a l’entrada sud del poble. L’immoble acollirà 54 pisos amb serveis d’una o dues habitacions i amb una superfície aproximada de 50 metres quadrats cadascun. El complex inclourà igualment un centre de dia amb capacitat per a una trentena de places.
La primera fase de les obres –centrada en l’excavació i estabilització del terreny, l’enderroc de l’edifici existent fins ara i el sosteniment de murs– ja està pràcticament acabada. Concretament, aquests treballs van començar a principi de juny del 2025 i culminaran a mitjan febrer. Així, el solar quedarà preparat per a l’inici de la construcció de l’edifici.
El projecte vol oferir alternatives habitacionals als padrins
Necessitat
El projecte respon a la necessitat creixent d’oferir alternatives residencials adaptades a les persones grans. Els habitatges s’han pensat amb l’objectiu que permetin als inquilins mantenir l’autonomia personal en un entorn segur, accessible i amb serveis de suport. Es tracta, en definitiva, d’afavorir l’arrelament dels padrins a la comunitat. A més, i segons va remarcar el comú en un comunicat, la ubicació de l’edifici a l’entrada de Sant Julià contribuirà a ordenar aquesta zona de la parròquia, i integrarà un equipament de clara vocació social dins el teixit urbà. “Estem molt contents de com està avançant el projecte”, va afirmar el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en declaracions al Diari.
La construcció dels pisos amb serveis és fruit d’un model de col·laboració publicoprivada que ha permès sumar esforços institucionals i de la societat civil. La Fundació Laurus està integrada pel Govern, el comú de Sant Julià, els hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de Maria Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa, la Creu Roja i un membre fundador anònim. Gràcies a l’aportació altruista d’aquest soci, la Fundació Laurus ha pogut completar els recursos que faltaven per garantir el desenvolupament i futur funcionament de l’equipament. “Aquest treball conjunt ha estat clau per fer possible un projecte d’aquesta envergadura, alineat amb les polítiques públiques d’atenció a les persones i de cohesió social”, remarca el comú en el comunicat.
La Fundació Laurus ja disposa del 100% del fnançament necessari
El cònsol, d’altra banda, va puntualitzar que la Fundació Laurus ja disposa del 100% del finançament necessari per posar en marxa el projecte. Són 18 milions d’euros, de què 10 són aportacions privades sense ànim de lucre i, vuit, públiques. Cinc d’aquests vuit milions els ha compromès el Govern i, la resta, el comú. “Això ens permetrà desplegar el concepte arquitectònic”, va remarcar Cairat.