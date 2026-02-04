Encamp
Els encampadans tindran preferència per accedir a les places privades de la residència
L'equipament estarà acabat d'aquí un parell d'anys
La gent gran que fa més de tres anys que viu a Encamp tindrà preferència en l'accés a una plaça privada de la residència i centre de dia. L'equipament, finançat al 100% per MoraBanc, es començarà a construir a la primavera i estarà enllestit cap al final del 2027 o el començament del 2028. La inversió total s'enfila a 17 milions d'euros. Les instal·lacions disposaran de 120 places de residència, de què fins a 66 és concretaran amb el Govern. El centre de dia n'oferirà 30.