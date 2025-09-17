Afers Socials
MoraBanc promou la residència sociosanitària d'Encamp amb coinversió privada
L'equipament té finançament privat i estarà operatiu el 2028
MoraBanc és el promotor del projecte de la residència sociosanitària d'Encamp amb un format "innovador de coinversió privada", ha anunciat avui l'entitat bancària. El centre Residencial Parc de l'Ossa tindrà capacitat per a 120 persones i es preveu que estigui operatiu el 2028, amb l'oferta residencial i un centre de dia, indica el comunicat. La gestió anirà a càrrec d'una societat andorrana "que compta amb el lideratge d'un operador amb experiència al sector" perquè porta tres residències a Girona, detalla MoraBanc.
El banc explica que la residència es farà amb un 100% d'inversió privada i MoraBanc participa en el projecte com a promotor i accionista. I assenyala que la sol·licitud d'obra per iniciar la construcció del centre residencial s'ha entrat ja al comú d'Encamp i s'han mantingut contactes amb el ministeri d'Afers Socials per tancar el conveni de places convencionades, tal com va exposar ahir la ministra Trini Marín.
L'entitat ressalta que la iniciativa dona resposta a "una necessitat social del país" per l'increment de la demanda de places per a gent gran. El director d'Inversions de MoraBanc, Gerard Albà, recalca que la residència sociosanitària d'Encamp és un projecte "molt il·lusionant perquè és una iniciativa financera que, alhora, aporta valor a Andorra en cobrir una necessitat evident".
NACIONAL
La futura residència sociosanitària d’Encamp disposarà de 130 places
Blanca Castellví