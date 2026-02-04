Capital
Andorra la Vella remodelarà la plaça Bartomeu Rebés per fer-la més verda i prioritzar els vianants
Les obres començaran dilluns i s’allargaran uns quatre mesos, amb una reordenació de la circulació i de les terrasses
El comú d’Andorra la Vella iniciarà aquest dilluns, 9 de febrer, la remodelació de la plaça Bartomeu Rebés Duran amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic, fer-lo més verd i agradable i prioritzar-ne l’ús per als vianants en un dels punts més cèntrics i concorreguts de la parròquia. “Guanyem un espai més verd i més agradable per a la ciutadania, millorant un indret clau del centre de la parròquia”, ha destacat el cònsol major, Sergi González.
L’actuació tindrà una durada aproximada de quatre mesos i es durà a terme aprofitant els treballs que FEDA té previstos a la plaça per a la instal·lació d’una estació transformadora soterrada. Aquesta coordinació permetrà minimitzar l’impacte de les obres. Tot i que la plaça romandrà tancada durant els treballs, es mantindran els accessos perimetrals mitjançant dos passadissos laterals que garantiran el pas de vianants i vehicles, així com la connexió amb les places del Poble i Vinyes.
El projecte preveu la incorporació de zones verdes i elements d’enjardinament, la renovació del paviment, del mobiliari urbà i de l’enllumenat, així com la instal·lació de nous bancs i una font. També s’hi renovaran les xarxes de serveis per actualitzar les instal·lacions existents. “Continuem millorant la parròquia amb actuacions que fan els espais públics més agradables i cuidats, especialment al centre, on l’ús ciutadà és constant”, ha afegit González.
Un dels punts clau de la remodelació és la reorganització de la circulació, desplaçant el pas dels vehicles cap al costat de la rampa d’entrada de l’aparcament i alliberant l’espai central per a un ús prioritari de vianants. El projecte inclou també la reordenació de les terrasses, amb una nova disposició que permetrà guanyar espai, millorar els recorreguts a peu i afavorir una millor convivència entre l’activitat comercial i l’ús ciutadà. Tot el conjunt s’ha dissenyat seguint la línia estètica de l’avinguda Meritxell, amb la voluntat d’unificar criteris urbans i embellir els espais públics del centre de la parròquia.