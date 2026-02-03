ANDORRA LA VELLA
Inici de les obres a Prada Motxilla i la Baixada del Molí
L’objectiu és millorar la seguretat, l’accessibilitat i el confort
El comú d’Andorra la Vella ha iniciat aquesta setmana un projecte d’embelliment urbà a les zones de Prada Motxilla i la Baixada del Molí, amb l’objectiu de millorar la seguretat, l’accessibilitat i el confort dels espais públics. Les actuacions s’emmarquen en la voluntat de potenciar la mobilitat a peu i en bicicleta, tot afavorint una millor convivència amb el trànsit rodat, segons va explicar el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.
A Prada Motxilla, els treballs permetran transformar l’entorn del Lycée Comte de Foix mitjançant la creació de nous espais enjardinats, l’ampliació de les zones per a vianants i la implantació d’un carril bici. El projecte també inclou una reorganització de la circulació per fer-la més segura i funcional. Les obres es faran per trams i tindran una durada aproximada de dos mesos per minimitzar l’impacte a l’entorn escolar.
El corredor verd de Prada Motxilla tindrà nou arbrat i un carril bici
Pel que fa a la Baixada del Molí, s’hi durà a terme una reforma integral que preveu l’eixamplament de les voravies, la renovació del paviment i de l’enllumenat, així com la reordenació de la vialitat. A més, s’hi incorporarà un carril bici, mesures de pacificació del trànsit i una nova plaça. Aquesta actuació tindrà una durada estimada d’unes 18 setmanes. El comú va assegurar que no es preveuen afectacions al trànsit ni accés als equipaments.