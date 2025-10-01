ANDORRA LA VELLA
El corredor verd de Prada Motxilla tindrà nou arbrat i un carril bici
El projecte té un pressupost de 177.650 euros i connectarà amb el passeig del riu
El comú va presentar ahir el projecte d’enjardinament i millora de la voravia del carrer Prada Motxilla, a la zona del Lycée. La intervenció vol transformar aquest espai en un corredor verd i pacificat que connecti amb el passeig del riu i les zones de lleure, millori la seguretat i el confort dels vianants i reforci l’entorn del centre escolar.
El conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, va subratllar que el comú fa “un pas més per convertir Prada Motxilla en un espai pensat per a la qualitat de vida de les persones: més verd, més saludable i amb un carril bici que fomenta la mobilitat sostenible”.
El carril bici, pintat sobre el paviment, tindrà una amplada d'1,2 metres
El conseller va recordar que els darrers projectes d’embelliment no havien tingut en compte la necessitat de gaudir d’espais destinats a protegir-se de la calor. “Es tracta d’una inversió pensada per avui i per a demà. Creem un refugi climàtic al centre i preparem Andorra la Vella per als reptes ambientals i de mobilitat del futur”, va apuntar Cabanes.
El projecte preveu la creació d’un carril bici d’1,20 metres d’amplada, pintat sobre el paviment existent i connectat amb el passeig del riu. A més, s’hi incorporarà nova senyalització per garantir la seguretat. Segons Cabanes, “el carril bici és una peça clau. Volem que els veïns i els estudiants del Lycée disposin d’una alternativa real per moure’s en bicicleta, amb seguretat i integració a l’espai públic”.
El projecte aposta per la sostenibilitat, amb la recuperació d'elements existents
La voravia s’enjardinarà amb nous parterres i la plantació d’espècies caducifòlies i autòctones com el bedoll, el roure vermell o el freixe. Aquests arbres aportaran ombra a l’estiu, llum a l’hivern, ajudaran a reduir plagues i milloraran el microclima urbà. Els escocells amplis i permeables permetran aprofitar millor l’aigua de pluja i reduir la demanda hídrica del manteniment.
La transformació també preveu la renovació de paviments i la creació de passos de vianants accessibles, així com la instal·lació de zones de descans amb mobiliari urbà i un sistema de reg integrat. El projecte aposta per la sostenibilitat amb la reutilització dels elements existents en bon estat i amb la gestió adequada dels residus, sempre d’acord amb la normativa vigent.
El concurs nacional, que sortirà publicat avui al BOPA, atorga a les empreses un termini de 30 dies per presentar les seves ofertes amb un pressupost estimatiu de 177.650 euros.