Tradició
Encamp es prepara per al Carnaval 2026
Com a novetat ha estat l’obertura de l’Óssa amb un espectacle previ
Encamp tornarà a convertir-se en l’epicentre del Carnaval amb una nova edició que se celebrarà del 14 al 18 de febrer i que combinarà, un any més, els elements tradicionals amb propostes renovades pensades per a tots els públics. El programa s’ha presentat avui en roda de premsa amb la participació del conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans Urgell, el tècnic del departament de Cultura Àlvaro Rodríguez Areny i el membre de la Comissió de Festes del comú d’Encamp Sergi Pinto Laredo.
NACIONAL
Encamp obre a tot el país el concurs per escollir la imatge del Carnaval
Redacció
Durant la presentació, Sans ha destacat la voluntat de mantenir l’essència del Carnaval d’Encamp tot potenciant aquells aspectes que han funcionat en edicions anteriors. En aquest sentit, han posat en relleu el cartell d’enguany, escollit mitjançant concurs públic, que ha estat obra del dissenyador andorrà Josep Maria Baró. La proposta guanyadora aposta per una metàfora visual del Carnaval que s’allunya de la iconografia habitual i esdevé la imatge representativa d’aquesta edició.
Per la seva banda, Rodríguez ha explicat que l’estructura del programa es manté fidel al format tradicional, amb activitats familiars, infantils i populars, però amb algunes novetats destacades. Entre aquestes, la consolidació del vermut per a la gent gran, estrenat amb èxit l’any passat, i un espai nocturn específic per a aquest col·lectiu amb orquestra.
Un dels punts del Carnaval 2026 serà l’obertura especial de l’Ossa, que enguany comptarà amb un espectacle previ de carrer a càrrec de la companyia catalana Tutatis Produccions, amb l’obra Ossos del Pirineu, inspirada en les festes de l’os reconegudes com a patrimoni cultural immaterial per la Unesco.
Pel que fa als actes centrals, Pinto Laredo ha dit que es manté la tradicional penjada, els judicis, l’Ossa i l’operació final, amb la incorporació d’una nova representació durant la despenjada de dimarts, marcada per la sàtira política d’actualitat. Les nits comptaran amb una programació musical variada, amb DJs i grups de versions pensats per a diferents franges d’edat.
Finalment, els organitzadors han reafirmat la voluntat de consolidar Encamp com la capital del Carnaval d’Andorra, tant pel pes del seu patrimoni festiu com per una oferta lúdica i cultural oberta a residents i visitants. També es recorda que la gent, les comparses i carrosses poden inscriure’s a través del codi QR inclòs al cartell, i que pròximament es presentarà la programació del Carnaval del Pas de la Casa.