CERTAMEN
Encamp obre a tot el país el concurs per escollir la imatge del Carnaval
La Comissió de Festes i el comú d’Encamp obren una nova edició del concurs de cartells de Carnaval per escollir la imatge del 2026, segons informa l’agència ANA. La iniciativa torna amb novetats: el premi augmenta de 700 a 1.000 euros i el concurs s’estén a nivell nacional amb l’objectiu que artistes, professionals del disseny gràfic, estudiants o aficionats de les arts gràfiques amb residència a Andorra puguin aportar la seva creació. Al certamen s’hi pot presentar qualsevol persona major de 16 anys, amb un màxim de dues propostes. El jurat estarà conformat per la cònsol major d’Encamp, el conseller de Cultura, la consellera de Comunicació, tres membres de la Comissió de Festes, la directora del departament de Cultura i un expert en la matèria. Els treballs s’han de presentar abans de les 12 hores del proper 5 de gener al departament de Cultura. El Carnaval tindrà lloc del 14 al 18 de febrer.