ESCALDES-ENGORDANY
Els tècnics avalen la multa de 50.000 euros al guru financer Enrique Moris
L’expedient no té més recorregut administratiu i el comú ja pot sol·licitar que s’executi l’embargament si el youtuber no paga el deute
La resolució de la comissió tècnica d’urbanisme (CTU) és clara i contundent: Enrique Moris no té raó. L’òrgan tècnic desestima el recurs de l’autoanomenat expert en finances i creador de contingut contra la sanció de 50.000 euros que el comú d’Escaldes-Engordany va imposar-li el novembre passat per una infracció urbanística. Moris disposa d’un mes per pagar la multa. Si no ho fa, la corporació escaldenca podria sol·licitar un embargament per cobrar el deute.
L’expedient obert pel comú no té més recorregut, si més no per la via administrativa. La sanció, per tant, és ferma i ja pot executar-se. D’altra banda, la corporació també reclama a Moris que desmunti el tancament de la terrassa del seu pis, situat en una de les torres Zenit, al Clot d’Emprivat. L’execució d’aquest punt, però, serà probablement més complicada i lenta. En cas que el youtuber es negués a retirar l’estructura, els tècnics només podrien accedir al domicili per fer complir aquesta part de la sanció amb l’autorització d’un batlle.
PARRÒQUIES
El youtuber i ‘trader’ Enrique Moris recorrerà contra la sanció a la Batllia
Víctor González
Per la seva part, Moris no s’ha quedat de braços plegats. Segons ha pogut saber el Diari, ja ha demanat a la Batllia la suspensió cautelar de la sanció fins que el conflicte amb el comú no es resolgui en seu judicial.
El youtuber manté que la sanció no és aplicable en aquest cas perquè l’estructura és desmuntable i no està apuntalada al terra i, per tant, no altera la volumetria de l’immoble. Segons el comú escaldenc, els fets són constitutius d’una infracció greu perquè la pèrgola amplia l’edificabilitat màxima de la llicència. L’article 158 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) preveu que les multes per a aquest tipus d’infracció puguin anar de 5.001 a 50.000 euros. La LGOTU, a més, obliga el comú a ordenar el restabliment de l’immoble a les condicions d’atorgament de la llicència i preveu que aquests treballs vagin a càrrec del propietari.
El comú va començar a estudiar l’expedient després que fa poc menys d’un any el youtuber expliqués en un vídeo publicat a les xarxes socials com havia tancat la terrassa, de 200 metres quadrats, per guanyar superfície per a un habitatge.
A mitjan desembre de l’any passat l’OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) d’Espanya va denunciar l’empresa Retsinnal Group SLU, amb seu social a Andorra i fundada per Moris, davant el ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 d’Espanya per pràctiques enganyoses i altres irregularitats.
EL cas
- LA CTU DONA LA RAÓ AL COMÚ D’ESCALDES. La comissió tècnica d’urbanisme desestima el recurs de Moris i dona la raó al comú d’Escaldes. El guru de les finances haurà de pagar 50.000 euros de multa per una infracció urbanística.
- DESMUTNATGE DEL TANCAMENT DE LA TERRASSA. El comú també reclama a Moris que desmunti el tancament de la terrassa. Si s’hi negués, els tècnics només podrien accedir-hi per executar el procediment amb l’autorització d’un batlle.
- SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA SANCIÓ. Moris ha demanat a la Batllia la suspensió cautelar de la sanció fins que el conflicte amb el comú no es resolgui en seu judicial. El youtuber manté que la multa no és aplicable.