CANILLO
Canillo Brilla tanca la segona edició amb 24.000 visitants
El canvi d’ubicació ha reforçat l’atractiu de la proposta nadalenca
La segona edició de Canillo Brilla va cloure ahir amb un balanç positiu, després d’haver rebut un total de 24.029 visitants entre el 30 de novembre i l’1 de febrer. El comú va valorar les xifres com una mostra de la consolidació de l’esdeveniment, que s’ha convertit en una de les principals propostes lúdiques de la parròquia durant el període d’hivern. Una de les principals novetats d’aquesta edició va ser el trasllat de l’activitat a l’aparcament de Sella, un espai més ampli que va permetre millorar l’ambientació lluminosa, crear noves zones temàtiques i facilitar la circulació dels visitants. El canvi d’emplaçament també va contribuir a fer l’experiència més accessible i confortable.
PARRÒQUIES
Redacció
Pel que fa a l’afluència, els dies amb més públic van coincidir amb dates assenyalades del calendari. El 7 de desembre va ser la jornada amb més visitants, amb 1.437 persones, seguit del dia de la inauguració, el 30 de novembre, amb 1.300 assistents, i del 6 de desembre, amb 1.198. Van registrar una elevada afluència el 25 de desembre, amb 897 visitants, l’1 de gener, amb 884, i el 13 de desembre, amb 868 persones. La consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació del comú, Coia Torres, va destacar que Canillo Brilla no és només un esdeveniment lúdic, sinó també una eina de dinamització, amb un impacte positiu tant social com econòmic.