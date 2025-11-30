Festivitat
Canillo Brilla encén el Nadal amb més activitats i espais
La inauguració de la segona edició ampliada ha comptat amb més d'un miler d'assistents
Canillo ha donat aquest vespre el tret de sortida al Nadal amb la inauguració de la segona edició de Canillo Brilla, un esdeveniment que enguany s’ha traslladat a l’aparcament del Sella, amb un format renovat, més espai i noves activitats. L’acte ha aplegat més d’un miler d’assistents i ha comptat amb l’encesa oficial de llums i el concert de la cantant Alys Paramà, que ha ofert un repertori nadalenc i clàssics dels anys 80 i 90.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que Canillo Brilla “ja forma part de la nostra identitat d’hivern” i ha subratllat la voluntat del comú de fer créixer l’esdeveniment. PLa consellera Coia Torres ha remarcat el caràcter inclusiu del projecte i el seu impacte econòmic en sectors com la restauració, el comerç i l’allotjament.
Enguany, el nou emplaçament permet una millor distribució i una escenografia més àmplia. Entre les novetats, hi ha cinc casetes d’artesania local, quatre foodtrucks, espais familiars com la Caseta dels Follets, la Caseta dels Patges, l’Arbre dels Desitjos, el nou “Camí dels Tions”, cinc punts de photocall, un carrusel infantil i concerts gratuïts fins al gener.
Canillo Brilla estarà obert cada dia de 18 h a 21 h fins a l’1 de febrer del 2026, amb accés gratuït. El projecte es consolida després de l’èxit de la primera edició, que va rebre més de 22.000 visitants en poc més d’un mes i mig.