Sessió de comú
El comú d’Ordino ofereix dues ubicacions possibles per al centre sociosanitari
La primera zona és a la Covanella i l'altra a la Cortinada
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha explicat avui davant d’una pregunta de la premsa sobre la situació del futur centre sociosanitari d’Ordino, que fa poc es va fer una reunió amb el Govern d'Andorra en què es van visitar dos terrenys per valorar-ne la possible ubicació.
Es tracta, d’una banda, d’un terreny situat a la zona de La Covanella, a sobre dels Buners, que és propietat del Govern i té una superfície aproximada de 5.000 metres quadrats. És un espai més cèntric, ben connectat amb el nucli urbà, però amb menys marge de creixement en cas que en el futur fos necessària una ampliació de l’equipament. D’altra banda, també es va visitar un terreny situat a la Cortinada, amb una superfície molt més gran, d’uns 27.000 metres quadrats. En aquest cas, és un espai menys cèntric, però amb molt més potencial pel que fa a ampliacions futures i al desenvolupament d’un projecte de més dimensions, fet que el converteix en una opció atractiva a llarg termini.
Les obres per edificar el futur centre sociosanitari, el 2027
Coma ha explicat que la voluntat del comú és posar sobre la taula aquestes dues opcions i presentar-les als possibles inversors privats que puguin estar interessats en tirar endavant el projecte del centre sociosanitari, de manera que siguin ells qui puguin valorar quina ubicació s’adapta millor a la proposta que vulguin desenvolupar. “Nosaltres tenim aquests terrenys i, en funció dels privats que es presentin, haurem de veure com ho engranem tot plegat. Haurem de fer una licitació i estudiar com donar les màximes facilitats perquè això sigui una realitat” ha assenyalat Coma.
En relació amb Casa Rossell, ha explicat que el comú no descarta poder-hi fer alguna actuació de manteniment en el futur, ja que es tracta d’un equipament situat a la parròquia d’Ordino i que podria acollir espais d’ús comunal.
Durant la sessió de consell de comú també s'ha aprovat el conveni de col·laboració entre els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany per a la concessió conjunta dels serveis públics de recollida de diferents residus. Tal com ha detallat Coma, es tracta de delegar al comú d’Encamp que liciti i adjudiqui el concurs nacional de concessió del servei de recollida de residus, ja que els contractes actuals caduquen i es troben prorrogats.
Amb relació a aquesta qüestió, el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha comentat que aquesta fórmula permetrà optimitzar recursos i contenir els costos del servei, ja que els estudis que s'han realitzat indiquen que una licitació individual per part de cada comú encariria significativament el cost de la recollida. Davant d'una pregunta de la premsa sobre el fet de mancomunar serveis entre diferents comuns, el conseller de l’oposició, Enric Dolsa, s'hi ha mostrat a favor. “Mancomunar serveis com circulació i altres només aporta més eficàcia a cada comú. Sobretot als petits, com el nostre, és més fàcil cobrir baixes si tot està agrupat, així que tot el que sigui agrupar serveis sense perdre l’autoritat comunal em sembla bé”, ha comentat.
Coma també ha recordat que el comú ha previst un increment salarial progressiu de l'1,3% anual per als empleats, que s’aplicarà a més de l’IPC, per compensar retards salarials acumulats en els darrers anys. Aquest ajust, que forma part d’un acord amb la plataforma d’empleats, culminarà l’any 2027 i té com a objectiu garantir que els salaris es mantinguin actualitzats i alineats amb l’evolució del cost de la vida.