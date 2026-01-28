Sant Julià de Lòria

Sant Julià prorroga la suspensió de llicències un any i mig

El comú aprovarà la revisió del POUP a la tardor 

Una grua en una de les parcel·les on s'havia de construir.

Una grua en una de les parcel·les on s'havia de construir.V.G.

El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat avui al matí per unanimitat prorrogar la suspensió de llicències vigent des del 30 de gener del 2025 per un període d'un any i mig. El motiu és que la corporació s'ha fixat com a objectiu aprovar provisionalment la revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) cap a la tardor d'aquest any perquè, un cop se n'hagin fet l'exposició pública i tingui el vistiplau de la comissió tècnica d'urbanisme (CTU), pugui aprovar-se definitivament un any després.

En la sessió també s'ha aprovat un suplement de crèdit de poc menys d'1,4 milions d'euros per finançar la fase quarta i última de les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. Abans de l'inici del consell, els representants han fet un minut de silenci en record de l'excònsol major Joan Pujal, traspassat ahir.

