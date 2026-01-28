Sant Julià de Lòria
Sant Julià prorroga la suspensió de llicències un any i mig
El comú aprovarà la revisió del POUP a la tardor
El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat avui al matí per unanimitat prorrogar la suspensió de llicències vigent des del 30 de gener del 2025 per un període d'un any i mig. El motiu és que la corporació s'ha fixat com a objectiu aprovar provisionalment la revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) cap a la tardor d'aquest any perquè, un cop se n'hagin fet l'exposició pública i tingui el vistiplau de la comissió tècnica d'urbanisme (CTU), pugui aprovar-se definitivament un any després.
En la sessió també s'ha aprovat un suplement de crèdit de poc menys d'1,4 milions d'euros per finançar la fase quarta i última de les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. Abans de l'inici del consell, els representants han fet un minut de silenci en record de l'excònsol major Joan Pujal, traspassat ahir.
NACIONAL
Mor l'exconseller general i excònsol de Sant Julià Joan Pujal Areny
Redacció