Òbit
Mor l'exconseller general i excònsol de Sant Julià Joan Pujal Areny
L'exparlamentari també va encapçalar la llista d'Unió Laurediana
L'exconseller general Joan Pujal Areny ha mort avui. El difunt havia estat conseller general durant la legislatura constituent entre l'abril de 1992 i el desembre de 1993, una etapa històrica que va culminar amb l'adopció de la Constitució d'Andorra.
Pujal també va ser cònsol major de Sant Julià de Lòria durant els anys 1982-1983, amb Albert Pintat com a cònsol menor, i posteriorment entre els anys 2000 i 2003, amb Agustí Marfany de cònsol menor. Pujal també va encapçalar la llista d'Unió Laurediana.
L'excònsol era un empresari reconegut en el món de la construcció.