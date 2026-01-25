REPORTATGE
Un espai per a les famílies
La planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada acull una sala d’esbarjo per a infants i joves. L’equipament va inaugurar-se ahir a la tarda.
Una quinzena de pares i mares, acompanyats d’una altra quinzena d’infants, van assistir ahir a la inauguració del nou espai d’esbarjo per a infants i joves que el comú d’Ordino ha posat en funcionament a la planta baixa de l’edifici del Quart de la Cortinada. “Som un barri residencial, som tot famílies”, murmuraven els pares i mares. “És un espai per refugiar-se en dies com avui, en què el clima no acompanya”, va afirmar la Georgina. La iniciativa ha tingut una bona acollida i respon, segons el comú, a una demanda creixent de les famílies del poble.
“Hi ha hagut molta demanda [a la Cortinada] d’un espai d’aquestes característiques”
La consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, va explicar que es tracta “d’una sala oberta a tots els infants de la parròquia, que poden venir acompanyats de la família”, i que obre cada dissabte a la tarda, de les tres fins a les set. L’espai compta amb una persona encarregada d’atendre els usuaris i d’ajudar-los amb tot allò que necessitin durant l’estada.
Creixement del poble
Segons Armengol, el projecte ha volgut donar sortida “a aquella franja d’edat de nens que encara no poden anar al Punt Jove, però que necessiten un lloc on poder jugar, veure els seus companys, estar amb els pares i gaudir d’un espai de comunitat”. La consellera va remarcar que la Cortinada “és un poble que ha crescut moltíssim” i que, per aquest motiu, “hi ha hagut molta demanda d’un espai d’aquestes característiques”.
Durant aquest primer any de funcionament, el comú ha previst programar activitats puntuals per donar a conèixer el potencial de la sala. Armengol va avançar que s’hi organitzaran espectacles que s’anunciaran a través de les xarxes comunals, com ara tallers d’arts plàstiques, espectacles de màgia, concerts musicals o propostes de dansa adreçades als infants més petits. L’acte inaugural, previst per a ahir a la tarda, va haver-se de suspendre a causa del mal temps, que va impedir l’arribada de la persona que havia de dur a terme l’activitat A tota màquina. Davant les dificultats a la carretera, el comú va decidir ajornar l’activitat una setmana i mantenir, en canvi, el berenar i la inauguració oficial de l’espai.
L’edifici havia acollit antigament l’escola del poble
Pel que fa a la ubicació de l’equipament, la consellera va agrair la cessió del Quart de la Cortinada i va destacar el simbolisme de l’espai, ja que antigament havia estat l’escola del poble.