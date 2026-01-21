NOU PUNT DE LLEURE
Ordino obre la sala del quart com a espai polivalent per a joves i infants a la Cortinada
El comú d’Ordino obrirà dissabte vinent un nou espai d’esbarjo destinat a infants i joves, ubicat a la planta baixa de l’edifici del quart de la Cortinada, amb la voluntat de reforçar les activitats de lleure i suport educatiu fora de l’horari escolar. L’equipament vol esdevenir un punt de trobada que sigui segur i accessible per a les famílies de la parròquia i obrirà portes cada dissabte a la tarda durant el curs escolar, des de les tres fins a les set, tancant a l’estiu. L’espai, que està equipat amb mobiliari i amb materials adaptats, compta amb una persona encarregada de vetllar pel funcionament i l’atenció als usuaris, i està dissenyat com una sala polivalent: inclou una zona de joc compartit per als infants més petits i disposa d’un espai on els joves poden fer els deures, treballs en grup o jugar a jocs de taula.
L’espai obrirà tots els dissabtes del curs escolar
Per a l’estrena del servei s’ha programat l’espectacle familiar A tota màquina a la tarda, com a activitat inaugural i oportunitat de reunió comunitària. La corporació comunal va refermar el compromís amb les polítiques de proximitat, la cohesió social i el benestar de la població infantil i juvenil d’Ordino. L’espai pretén fomentar la participació activa dels infants i consolidar-se com a punt de referència comunitari.