Els comuns signaran la cessió de terrenys pel parc eòlic del Maià al febrer
La construcció durarà dos estius, un per l’obra civil i l’altre per posar en marxa la maquinària
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transports, David Forné, va anunciar ahir que els comuns d’Encamp i Canillo ja han tancat l’acord per a la cessió dels terrenys del parc eòlic del pic de Maià. Forné va fer l’anunci després de la reunió ordinària de la Comissió de l’Energia i del Canvi Climàtic, i va avançar que la signatura s’hauria de formalitzar durant el mes de febrer, fet que podria obrir les portes que les primeres obres comencin durant aquest estiu. Tot i això, el parc eòlic no estaria operatiu fins d’aquí a dos anys, tal com ja havia indicat FEDA. El primer estiu de construcció s’utilitzaria per a l’obra civil, mentre que el segon es destinaria a posar la maquinària en marxa.
“Andorra està en línia amb els objectius de producció energètica i reducció d’emissions”
En la mateixa compareixença, Forné també va informar que el Govern traurà pròximament a concurs la concessió d’una nova petita central hidroelèctrica al Serrat, a la parròquia d’Ordino. La instal·lació tindrà una producció anual superior als 7.000 MWh, l’equivalent al consum d’unes 2.200 llars o al 30% de l’energia consumida a la parròquia. La central captarà aigua dels rius d’Arcalís, Sorteny i Rialb, i s’ubicarà a la cota baixa del Serrat, cosa que permetrà un rendiment més elevat del previst inicialment. La concessió estarà oberta a empreses privades, mútues parroquials i també a possibles societats impulsades pels comuns, i la construcció podria allargar-se uns dos anys si el procés administratiu avança amb normalitat. Aquesta concessió ja es va obrir dues vegades l’any 2022, però no va trobar cap empresa disposada a presentar-s’hi. Ara, després de repensar la proposta, el Govern la torna a presentar amb un redoblament de la capacitat per generar energia i “un preu totalment rendible”, segons Forné. En aquesta línia, el secretari d’Estat també va anunciar que s’està a punt d’adjudicar el concurs públic per instal·lar 37 plaques solars en edificis públics i que s’afegiran al parc actual de 466 instal·lacions fotovoltaiques.
Forné va remarcar que els indicadors de producció energètica i de reducció d’emissions confirmen que Andorra “està en línia amb els objectius” fixats pel Govern, que preveuen assolir la neutralitat climàtica el 2050 i una producció d’energia nacional del 33% el 2030. Actualment, la producció pròpia se situa prop del 22%, però es preveu que amb la nova central hidroelèctrica i la instal·lació de les plaques s’elevi fins al 25%, mentre que amb l’entrada en funcionament del parc eòlic del Maià podria arribar a prop del 35%.