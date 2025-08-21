INFRAESTRUCTURES
Apapma rebutja el projecte del parc eòlic al pic del Maià
L’associació ecologista assegura que la instal·lació té un impacte ambiental elevat i qüestiona la seva viabilitat tècnica i econòmica.
L’Associació per a la Protecció dels Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) va expressar ahir el seu desacord amb el projecte de parc eòlic que FEDA vol impulsar al Pic del Maià, i va denunciar la manca d’informació tècnica facilitada per la parapública per tal de poder-ne fer una valoració fonamentada.
Apapma, en un comunicat, lamenta no haver pogut participar en el procés d’exposició pública del pla sectorial d’infraestructures eòliques aprovat pel Govern el passat gener. Posteriorment, van sol·licitar formalment a FEDA l’accés a la documentació tècnica del projecte per poder analitzar-lo, però consideren que la resposta ha estat insuficient.
Tot i una primera resposta ràpida i una segona petició posterior, l’associació afirma que no ha rebut cap informació rellevant més enllà de la ja publicada als mitjans. FEDA ha argumentat que el projecte encara està en fase de definició i que molts dels estudis i informes són provisionals, motiu pel qual prefereixen no fer-los públics fins a tenir una versió més consolidada, per evitar possibles confusions entre la ciutadania.
Apapma considera que, fins i tot en fases inicials, un projecte d’aquesta envergadura hauria d’anar acompanyat d’una mínima base tècnica que justifiqui la continuació dels treballs i la inversió pública en la seva redacció i l’estudi d’impacte ambiental.
Entre els principals dubtes que plantegen hi ha la ubicació exacta del parc, l’impacte ambiental, la viabilitat tècnica i econòmica, la previsió de producció, el finançament i les mesures de seguretat, entre d’altres.
Finalment, Apapma es mostra contrària al projecte. “Amb la informació de què disposem no veiem ni la seva necessitat, ni la seva viabilitat i, per contra, veiem molts punts negatius com el seu gran impacte mediambiental difícilment rendibilitzable per la seva aportació energètica a les necessitats del país”, conclouen.