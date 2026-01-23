ESCALDES-ENGORDANY
El comú preveu ampliar el porta a porta a més barris de la parròquia
Abans de tirar endavant el projecte la corporació n’estudiarà la viabilitat i en parlarà amb els veïns afectats
El comú d’Escaldes-Engordany es planteja ampliar la recollida d’escombraries porta a porta a més barris de la parròquia. Actualment, el sistema s’aplica només en zones eminentment residencials: els Vilars, Can Diumenge, Étang Salé i Hortalets de Ribó. La corporació, però, encara no s’ha fixat un calendari per desplegar el projecte. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, va assenyalar que aquesta ampliació “s’haurà de treballar bé”. És un canvi “que no es pot fer d’un dia a l’altre”, ja que abans caldrà estudiar-ne la viabilitat i, sobretot, parlar-ne amb els veïns afectats. El factor principal que pot condicionar-ne la posada en marxa és, va apuntar la mandatària, les característiques dels habitatges que hi ha a cada zona de la parròquia.
Pel que fa al funcionament d’aquest sistema de recollida als Vilars, la consellera de Medi Ambient, Magda Mata, va afirmar que és molt positiu: “Potser al principi hi ha hagut algunes reticències i és veritat que els canvis sempre generen certa por, però ara estem molt contents de veure que ho estem fent bé.” Gili, per la seva part, va remarcar que el Govern ha “felicitat” el comú perquè fa “una molt bona recollida dels diferents tipus de residus”.
El contracte vigent venç el pròxim mes d'agost
Conveni
En la sessió de consell de comú celebrada ahir va aprovar-se per unanimitat un conveni de col·laboració entre les set administracions comunals per a la concessió conjunta del servei públic de la recollida de residus. Segons va explicar Mata, l’òrgan de contractació del comú d’Encamp serà l’encarregat de fer la licitació del servei en nom de tots els comuns. “És un tràmit administratiu i fa més d’un any que estan treballant en aquest plec de bases”, va remarcar.
El comú encara no s’ha fixat una data per desplegar el projecte
Els detalls del plec de bases del concurs encara s’han d’acabar de tancar. L’objectiu del nou contracte és “optimitzar recursos” i “mirar d’obtenir entre tots un millor preu”, va afirmar la cònsol major. “El que estem fent avui és senzillament aprovar la continuïtat de la recollida de residus”. És a dir, “és un contracte que està arribant al final de la seva vida útil, de la durada màxima que pot tenir, i s’està treballant com ja s’havia treballat anteriorment”, va concloure Gili.
PARRÒQUIES
El comú no ampliarà el porta a porta a altres zones de la ciutat
Víctor González
El contracte de recollida de residus vigent venç l’agost del 2026. El nou contracte es preveu que tindrà una durada de deu anys.