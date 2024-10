El comú no ampliarà el porta a porta a altres zones de la ciutat

El comú d’Andorra la Vella no ampliarà el servei de recollida de residus porta a porta. La corporació ha pres aquesta decisió després de comprovar que aquest model de gestió de les escombraries no acabava de funcionar. Tot i això, de moment sí que es mantindrà a les zones de la parròquia on ja s’havia implantat. És a dir, al Cedre, a l’avinguda Príncep Benlloch i a Jovial.

Quines són les dificultats principals que han impedit el funcionament òptim del servei de recollida porta a porta. Segons van detallar fonts del comú, aquest model de gestió dels residus desperta certa confusió i incomoditat entre els veïns. Cada tipus de residu s’ha de dipositar en una bossa d’un color específic i deixar al carrer en uns dies i unes hores concretes de la setmana. Tot plegat ha provocat que de vegades s’acumulin bosses al carrer quan no toca i va fer pensar la majoria comunal que calia reformular el sistema.

Amb l’objectiu de donar solució a aquests problemes, el comú instal·larà uns quatre contenidors nous, la majoria a les zones on ja funciona el porta a porta, i no descarta ampliar-los en el futur a altres punts de la parròquia. Els primers contenidors es començaran a col·locar en punts on ja hi havia contenidors soterrats durant el primer trimestre del 2025, atès que es finançaran mitjançant una partida específica prevista en el pressupost per al 2025. El comú destinarà uns 20.000 euros a cada cubell. Paral·lelament, la corporació reforçarà la comunicació amb els veïns perquè les escombraries es deixin al carrer com toca.

PROVA PILOT

La primera zona de la parròquia on el comú va posar en marxa el sistema de recollida de residus porta a porta va ser el Cedre –concretament, als carrers mossèn Lluís Pujol, Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre i Castell de Sant Vicenç. El setembre del 2021, fa exactament tres anys, la corporació hi va posar en marxa una prova pilot per determinar la viabilitat del sistema. El febrer del 2022 va decidir mantenir-lo arran de la bona acollida del projecte entre els veïns i va anunciar que n’estudiava la implantació a altres barris. Segons va comprovar aleshores aquesta mateixa publicació, la majoria de veïns considerava que la proposta era encertada perquè contribuiria a millorar la separació de la brossa i a reduir de la via pública les males olors i el volum de contenidors.

El sistema va posar-se en marxa l’octubre del 2022 a la zona de l’edifici de Jovial i, el maig de l’any passat, a l’avinguda Príncep Benlloch. El porta a porta té com a objectiu eliminar de manera progressiva els contenidors de la via pública. Andorra la Vella genera cada dia més de 35 tones de residus domèstics.

EL SISTEMA

1 EL MODEL PORTA A PORTA NO S’AMPLIARÀ

El sistema de recollida d’escombraries porta a porta de moment no s’ampliarà a altres zones de la parròquia. Es mantindrà al Cedre, a Príncep Benlloc i a Terra Vella.

2 QUEIXES DELS VEÏNS I ALTRES PROBLEMES

Els veïns consideren poc àgil el sistema, ja que cada tipus de residu d’ha de dipositar en una bossa d’un color i s’ha de deixar al carrer en una hora concreta.

3 NOUS CONTENIDORS L’ANY QUE VE

El comú instal·larà l’any que ve nous contenidors a les zones on funciona el porta a porta. L’objectiu és facilitar el reciclatge dels residus als veïns.