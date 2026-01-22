Cinema
Nou propostes d’aventura i natura al Cicle de Cinema dels Valls del Nord
La mostra combina muntanya, cultura i experiències personals i es podrà visitar fins el 25 de febrer
El comú d’Ordino i el comú de la Massana enceten una nova edició del Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges, una proposta cultural consolidada que combina projeccions i conferències relacionades amb l’aventura, la natura i la descoberta personal. El cicle s’ha inaugurat amb una exposició col·lectiva de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord (AFVAN), que es pot visitar a la Biblioteca Comunal Antoni Morell de la Massana.
Les imatges exposades, captades pels socis de l’entitat, transporten l’espectador a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat i la bellesa del planeta, així com l’esperit explorador dels fotògrafs. Aquesta mostra fotogràfica reforça la línia del cicle, que posa l’accent en les mirades personals i úniques dels autors com a fil conductor de les propostes programades.
Enguany, el cicle inclou nou sessions, que combinen documentals, relats de viatges i conferències que exploren la relació entre l’ésser humà i el medi natural. L’activitat començarà el 26 de gener a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO) amb la projecció El riu dels set noms, de Sergi Ricart, un viatge poètic pel riu Mekong que reflexiona sobre l’exploració, la lentitud i una manera més essencial de viure la muntanya.
A continuació, el 28 de gener al Teatre de les Fontetes de la Massana, Ray Vüilsen oferirà la conferència Fotografia de viatges: davant del mirall, centrada en la fotografia com a eina per comprendre tant el món com la pròpia mirada. El 2 de febrer, el documental L’unico superstite, de Stefano Floreanini, retratarà l’efecte del canvi climàtic en la darrera glacera del Montasio, mentre que el 4 de febrer, Elisenda Ortega i Aurora Baena compartiran dues ponències que uneixen art, història i viatges sota el títol Quaderns de viatge i Bitàcoles visuals.
El 9 de febrer, Àngel Artigas projectarà dues aventures amb esquís de fons a la Lapònia finlandesa: Border to Border i Esquí nòrdic a latitud 70. Dos dies més tard, el 11 de febrer, Christian Mossoll relatarà la seva travessa en bicicleta pels Pirineus amb Transpir: una aventura de natura i amistat.
El 23 de febrer, Pau Costa relatarà l’epopeia 21 Nevados, una exigent expedició en bicicleta pels Andes peruans, marcada per l’altitud i la duresa del recorregut. Finalment, el 25 de febrer, Ramon Vallès clourà el cicle amb la conferència Entre els núvols i la terra: una vida volant, una reflexió sobre la vida i la humanitat des de la cabina d’un avió.
Amb aquest cicle, Ordino i la Massana reafirmem la seva identitat com a parròquies de muntanya, oferint un programa que connecta amb els valors del territori i proposa una manera conscient d’habitar i entendre el món natural. El Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges esdevé així un espai per a la inspiració, la reflexió i el diàleg entre paisatge, experiència i emoció.