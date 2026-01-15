Ordino-La Massana
El cicle de cinema de Muntanya i Viatges comptarà amb cinc conferències i una exposició
Els dos comuns pagaran 10.500 per poder dur a terme aquesta edició de la mostra
Els comuns d’Ordino i la Massana tornen a unir esforços per impulsar una nova edició del Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges, una proposta cultural plenament consolidada que posa en valor la muntanya, l’aventura i l’esperit viatger. Enguany l'esdeveniment comptarà amb cinc conferències, una exposició i cinc projeccions, repartides entre la Massana i Ordino.
"La idea d'aquest projecte és molt senzilla, els protagonistes són persones aventureres, amb esperit de superació, persones intrèpides que venen a explicar la seva experiència i després a respondre preguntes del públic", ha declarat la consellera del comú de la Massana, Mònica Solé. "És una fórmula que està funcionant molt bé", ha afegit Solé. "La veritat és que estem molt contents del format, que té un públic molt fidel i molt constant", ha comentat la consellera de Cultura del comú d'Ordino, Mònica Armengol.
A la Massana, el cicle oferirà cinc conferències repartides en quatre dies, totes al Teatre de les Fontetes, i una exposició, que tindrà lloc a la biblioteca comunal Antoni Morell. La mostra fotogràfica, titulada 'Imatges sense fronteres', és una col·lecció de diferents instantànies capturades pels socis de l'Associació Fotogràfica Valls del Nord de diferents indrets del món, que es podrà visitar del 20 de gener fins al 31 de març.
Pel que fa a les conferències, la programació s’iniciarà el 28 de gener a les 21 h amb el fotògraf de viatges Ray Vüilsen, que oferirà 'Fotografia de viatges: Davant del mirall', un col·loqui pel qual parlarà "de la fotografia de viatges, però anant molt més enllà del paisatge amb una mirada personal sobre el món i sobre el sentit de viatjar", ha detallat Solé. El 4 de febrer hi haurà dobla sessió de ponències. Elisenda Ortega, amb 'Quaderns de Viatge: L'art de viatjar pintant'; i Aurora Baena, amb la ponència 'Bitàcoles visuals: Relacions entre l'art i el viatge'; conduiran una sessió que "ens faran viatjar a través de quaderns de viatge i de relació entre el viatge i l'art", ha concretat la consellera massanenca. L'11 de febrer serà el torn de 'Transpir, una aventura de natura i amistat', de Christian Mossoll, "una aventura de natura, amistat, que neix aquí a Andorra i que ens farà viure una experiència molt intensa i molt emotiva", ha destacat Solé. El cicle es clourà el 25 de febrer amb Ramon Vallès i la xerrada 'Entre els núvols i la terra: Una vida volant'. Vallès és un pilot d’aviació amb més de trenta anys d’experiència que oferirà una visió del món des de l’aire pel qual "les fronteres desapareixen i la manera d'entendre la humanitat canvia", ha precisat la consellera.
Sobre les projeccions, el cicle de cinema de muntanya i viatges aquest any presenta una programació que convida a "descobrir el món a través del cinema d'aventura, la muntanya, a través d'indrets indòmits, esports de risc amb diverses projeccions que ens donen aquesta mirada profunda sobre la relació entre l'ésser humà i la natura", ha relatat Armengol. El cicle a Ordino arrencarà el dilluns 26 de gener amb 'El Riu dels set noms' de Sergi Ricard, "un viatge poètic que ens convida a reflexionar sobre la lentitud i l'exploració a través de la vida a la muntanya seguint el riu Mekong", ha manifestat la titular de Cultura.
L'esdeveniment continuarà el dilluns 2 de febrer amb la projecció de 'L'unico Superstite' de Stefano Floreanini, un "documental impactant sobre l'última glacera Montasio que posa sobre la taula els efectes del canvi climàtic, sobre la natura i el fràgil equilibri entre l'home i el medi natural", ha puntualitzat Armengol. El 9 de febrer hi haurà dobla sessió dedicades als esports d'aventura i a la natura. 'Border to Border' i 'Esquí nòrdic a latitud 70' d'Àngel Artigas, "ens traslladarà a la Lapònia finlandesa amb l'esquí de fons" ha assegurat Armengol. Finalment, el 23 de febrer, Pau Costa presentarà '21 Nevados', una "expedició extrema amb bicicleta de muntanya pels Andes peruans", ha especificat la consellera ordinenca. Enguany les projeccions tindran lloc a l’ACCO mentre duren les obres a l’Auditori Nacional.
Totes les sessions iniciaran a les 21 hores i seran gratuïtes. No caldrà fer reserva prèvia per assistir-hi. El pressupost per organitzar el cicle és del voltant dels 4.500 euros en el cas de la Massana, mentre que el del comú d'Ordino és d'uns 6.000 euros.