L'entrada al pont tibetà de Canillo podria apujar-se entre un i dos euros en temporada alta
La mesura servirà per evitar la massificació dels atractius turístic
El comú de Canillo estudia apujar el preu de l'entrada al pont tibetà i el mirador del Roc del Quer entre un i dos euros en temporada alta, és a dir, des del final de juliol fins al començament de setembre. La mesura té l'objectiu, segons el cònsol major, Jordi Alcobé, d'evitar la massificació a l'atractiu turístic i estabilitzar el nombre de visitants anuals en unes 100.000 persones. Actualment l'entrada combinada al pont i el mirador costa 19 euros. El comú preveu obrir les dues atraccions tot l'any a partir del 2027. A més, preveu adjudicar les obres de construcció del telefèric que connectarà l'antic càmping Pla amb la zona de l'Armiana abans de l'estiu.
Víctor González