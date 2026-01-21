Infraestructures

L'entrada al pont tibetà de Canillo podria apujar-se entre un i dos euros en temporada alta

La mesura servirà per evitar la massificació dels atractius turístic

Una persona travessant el pont tibetà de Canillo

Una persona travessant el pont tibetà de CanilloArxiu

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Canillo

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El comú de Canillo estudia apujar el preu de l'entrada al pont tibetà i el mirador del Roc del Quer entre un i dos euros en temporada alta, és a dir, des del final de juliol fins al començament de setembre. La mesura té l'objectiu, segons el cònsol major, Jordi Alcobé, d'evitar la massificació a l'atractiu turístic i estabilitzar el nombre de visitants anuals en unes 100.000 persones. Actualment l'entrada combinada al pont i el mirador costa 19 euros. El comú preveu obrir les dues atraccions tot l'any a partir del 2027. A més, preveu adjudicar les obres de construcció del telefèric que connectarà l'antic càmping Pla amb la zona de l'Armiana abans de l'estiu.

tracking