Consell de comú
Canillo declara desert el concurs del telefèric del pont tibetà per "alteració del mercat"
L'única oferta proposava un preu de 21 milions, mentre que el comú havia estimat un cost de 8,5 milions
El concurs per a l'adjudicació del projecte i obra del telefèric del pont tibetà s'ha declarat desert perquè l'única oferta presentada excedia el preu estimat pel comú. Segons ha informat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en la roda de premsa posterior al consell de comú, el cost "de mercat" del projecte, calculat per un gabinet d'enginyeria contractat per la corporació abans de la convocatòria del concurs, és d'uns 8,5 milions d'euros, mentre que la proposta presentada s'enfilava a 21 milions. Alcobé ha atribuït la diferència a una "alteració del mercat" i ha afirmat que "el que ha passat no és normal ni admissible".
Ara el comú replantejarà el format d'adjudicació. El projecte es dividirà en fases i cadascuna s'adjudicarà per contractació directa a una empresa diferent. Els treballs es licitaran al setembre.