Andorra la Vella
Exhaurides les 30 places de pupil·latge per a autocaravanes disponibles a l'aparcament Can Rodes
L’equipament, en funcionament des de l’agost del 2025, consolida la seva utilitat amb més de 13.600 vehicles registrats i una elevada demanda d’estacionament regulat per a autocaravanes
L’aparcament CanRodes, situat a l’Antic Camí Ral d’Andorra la Vella, ha cobert totes les 30 places de pupil·latge per a autocaravanes disponibles, tot just uns mesos després de la seva posada en funcionament el passat agost. Així ho ha anunciat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, que ha valorat molt positivament l’interès que ha generat el servei i ha destacat la necessitat que existia d’un espai regulat d’aquestes característiques a la parròquia i al país.
“Que totes les places s’hagin cobert tan ràpid confirma que calien espais específics per a aquest tipus de vehicles, amb serveis adequats i un ús ordenat de la via pública”, ha afirmat Surana. Les adjudicacions són anuals i es poden renovar fins a un màxim de cinc anys, sempre que es compleixin els requisits establerts. Un cop superat aquest període, els interessats hauran de presentar una nova sol·licitud i, si hi ha més demanda que places disponibles, s’establirà un sorteig.
PARRÒQUIES
El comú fa les places més amples per adaptar-les als nous cotxes
Víctor González
Els espais de pupil·latge de CanRodes estan equipats amb punts de subministrament elèctric, serveis per al buidatge d’aigües grises i negres, i una font d’aigua potable, garantint una estada còmoda i regulada per als usuaris d’autocaravanes.
Des de la seva obertura, l’aparcament ha registrat una elevada afluència: 13.613 vehicles han utilitzat la zona de rotació, incloent-hi 396 autocaravanes i 13.217 cotxes. Aquestes xifres demostren, segons Surana, que l’equipament compleix la seva funció i respon a una necessitat real d’estacionament en aquest sector de la parròquia.
A més de l’espai per a autocaravanes, CanRodes integra diversos serveis comunitaris com un parc per a gossos, una zona verda de relax, una minideixalleria i serveis higiènics, fet que contribueix a millorar la convivència i l’ús eficient d’aquest espai públic, que es consolida com un equipament polivalent de referència.