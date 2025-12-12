APARCAMENT DEL PARC CENTRAL
El comú fa les places més amples per adaptar-les als nous cotxes
La corporació preveu que l’equipament pugui reobrir totalment a partir del cap de setmana, probablement demà mateix
El comú d’Andorra la Vella està duent a terme una redistribució de les zones d’estacionament de l’aparcament del Parc Central. El canvi més important és que les places seran més amples, ja que abans feien 2,2 metres i ara en faran 2,5. Segons la corporació, l’increment representa una millora notable de la maniobrabilitat per als conductors i redueix les situacions en què, tot i aparèixer places lliures al sistema, els vehicles no hi podien accedir o els usuaris tenien dificultats per sortir del cotxe per l’espai reduït entre places. El cert és que els cotxes cada vegada es fabriquen més grossos. Calia adaptar les instal·lacions a la mida real dels vehicles.
Els treballs per repintar el paviment van començar dimarts d’aquesta setmana. Treballadors del departament d’Aparcaments van apuntar ahir en declaracions al Diari que les places encara tancades s’aniran reobrint progressivament en els pròxims dies. La previsió és que a partir del cap de setmana –molt probablement demà mateix– totes les places ja estiguin disponibles per als usuaris. En total hi haurà 440 places per a turismes i 50 per a motocicletes, tot i que la xifra exacta podria variar (número amunt, número avall) un cop hagin acabat els treballs de pintura per reordenar les places, van puntualitzar fonts de la corporació. Fins ara hi havia 540 places, incloent-hi les reservades per a autocaravanes i motocicletes.
Senyalització
Paral·lelament, s’han reorganitzat els recorreguts interiors de circulació de vehicles amb la definició de nous carrers de sentit únic i canvis en la senyalització per facilitar la ubicació de les places als conductors. Aquesta redistribució també ha permès recuperar espais al centre de l’aparcament, va detallar el comú.
La intervenció comunal recupera igualment 18 places anteriorment destinades a autocaravanes. Amb el trasllat d’aquests vehicles a l’espai públic de Can Rodes, a Santa Coloma, aquestes places passen a ser d’ús exclusiu per a turismes, fet que ha permès incrementar l’oferta disponible.
En diversos punts, s’han convertit en exclusius per a motos espais fins ara destinats a cotxes i que dificultaven la maniobrabilitat. Pel que fa a les places reservades per a persones amb discapacitat, fins ara ubicades lateralment a l’entrada, s’han redistribuït en diversos punts de l’equipament pròxims a accessos i sortides.
EL PROJECTE
- LES PLACES SERAN MÉS AMPLES. Les places seran més amples, ja que abans feien 2,2 metres i ara en faran 2,5. Les instal·lacions s’adapten a la mida real dels nous vehicles, cada vegada més grossos.
- MENYS PLACES, AMB MÉS ESPAI QUE ABANS. Fins ara hi havia 540 places per a turismes, motocicletes i autocaravanes. Ara n’hi haurà 440 per a turismes i 50 per a motocicletes. En total hi ha menys places, però són més espaioses que abans.
- ES TRASLLADA LA ZONA PER A AUTOCARAVANES. Les 18 places per a autocaravanes que es perden al Parc Central es traslladaran a l’espai públic de Can Rodes, on hi ha una zona adaptada a aquesta mena de vehicles.