Andorra la Vella corregeix "l'error" als preus de les escoles bressol
El comú girarà els rebuts corresponents al mes de gener a partir de demà
El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat avui la correcció d’errata de l’ordinació de preus públics del comú d’Andorra la Vella per a l’any 2026, després de l’error detectat en l’aplicació dels descomptes en les escoles bressol i les activitats adreçades a infants i joves.
La rectificació oficial estableix que el descompte per a residents a la parròquia passa del 25% al 29% en les quotes mensuals, matrícules i torns de totes les activitats comunals destinades al públic infantil i juvenil, incloent-hi les escoles bressol, activitats de vacances escolars, colònies i el campus artístic d’estiu. Es manté, com ja figurava, el 5% de descompte per a famílies monoparentals o nombroses i per a persones amb un grau de menyscabament igual o superior al 33% reconegut per la Conava.
La publicació al BOPA es produeix una setmana després que la cònsol menor, Olalla Losada, admetés públicament que es va tractar d’un “error humà de càlcul”, que havia provocat increments superiors als previstos. Segons va explicar, la pujada real prevista per a enguany era del 2,5%, lleugerament per sota de l’IPC de tancament del 2025 (2,7%), però en alguns casos s’havia calculat un augment de fins a 28 euros mensuals a les escoles bressol, molt per sobre dels 7,50 euros previstos inicialment.
Amb la correcció publicada avui, el comú girarà els rebuts corresponents al mes de gener a partir de demà, 22 de gener, acompanyats d’una carta explicativa per a les famílies afectades. Els cobraments s’havien ajornat a l’espera de corregir l’ordinació.