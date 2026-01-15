SERVEIS PÚBLICS
El comú patina amb les tarifes
Losada explica que un “error humà” ha provocat que tots els preus d’activitats d’infància i joves estiguin equivocats
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, va comparèixer ahir a la tarda davant dels mitjans per explicar el desgavell amb l’actualització per al 2026 de les tarifes de les escoles bressol, però també amb la totalitat d’activitats de lleure, culturals i esportives adreçades a infants i joves. Ho va fer després que el conseller de la minoria David Astrié tornés a carregar unes poques hores abans contra la corporació esgrimint, sobre la pujada de preus, que “ens fan creure que es tracta d’un error, però no és un error”, sinó que s’havia rectificat després de la denúncia pública de Demòcrates d’increments excessius. Losada va insistir que sí que és una errada, en concret un “error humà de càlcul”, que es corregirà en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del 21 de gener. Després es girarà el rebut a les famílies perquè el cobrament s’havia suspès en constatar el problema. Segons va indicar la cònsol menor, s’havia d’aplicar un augment del 2,5% a les tarifes (una mica inferior a l’IPC amb què finalment s’ha tancat l’any, del 2,7%) però l’increment, a causa d’aquesta incidència, en alguns casos va ser molt superior. A les escoles bressol, la pujada hauria d’haver estat de 7,50 euros, però es va arribar a calcular un augment de fins a 28 euros mensuals.
La incidència no es limita a les guarderies, sinó que afecta totes les activitats destinades al col·lectiu infantil i juvenil: activitats de lleure, culturals i esportives. A partir del 22 de gener, les famílies rebran el rebut corregit i una carta explicativa sobre l’error comès, coincidint amb la data excepcional del cobrament del mes de gener. La cònsol va assenyalar que el comú es va adonar de l’errada després de rebre consultes de famílies que reincorporaven els infants a les activitats després de les vacances de Nadal i van detectar discrepàncies entre els preus anunciats al novembre i els imports reals. Això va motivar la revisió immediata de les tarifes per part de la corporació. “És important deixar molt clar que en cap cas hi ha hagut voluntat d’amagar informació”, va declarar Losada, que va reiterar que cap família ha estat perjudicada econòmicament perquè encara no s’ha emès cap cobrament amb l’import erroni.
La responsable comunal va explicar que l’errada es va produir en el marc de la modificació de les tarifes pensada per unificar els criteris de descomptes i bonificacions aplicables a infants i joves de la parròquia. En aquest context, es va calcular incorrectament el percentatge d’increment. El nou descompte fix per a activitats infantils i juvenils serà del 29% per als residents a la parròquia. Losada també va assegurar que el comú ha revisat la totalitat dels preus públics, i que l’error s’ha detectat només en aquest àmbit específic. “Tots som humans i ens podem equivocar, però si s’hagués cobrat alguna quantitat incorrecta, evidentment s’hauria retornat”, va afirmar.
Crítiques de l'oposició
Astrié havia denunciat en declaracions prèvies que no es tracta d’un error tipogràfic ni puntual, tot lamentant que les pujades afecten directament el poder adquisitiu de les famílies d’Andorra la Vella i Santa Coloma, en un context d’increment generalitzat del cost de la vida. Astrié va acusar la majoria comunal de manca de transparència i va considerar que amagar-se darrere d’un error tipogràfic és una mostra de covardia i poca claredat. També va recordar que qualsevol modificació de tarifes públiques hauria d’haver-se sotmès a debat en el consell de comú, ja que afecta el pressupost global aprovat. “Si es modifiquen aquests preus, automàticament el pressupost queda desvirtuat”, va advertir. Losada, en canvi, va replicar, que aquest tràmit no era necessari, que la correcció en la informació dels preus públics en un nou edicte al BOPA era suficient. La qüestió ha acabat derivant en intercanvi de retrets. Losada va lamentar que Astrié hagi utilitzat el cas per fer política nacional en lloc de traslladar la qüestió directament al comú. La cònsol menor va indicar que si el conseller de l’oposició tenia constància del problema, no el va posar sobre la taula en cap reunió institucional. “Ens hauria agradat que ens ho comuniqués abans i així ens hauríem estalviat un mes de neguit. Sempre hem estat oberts a col·laborar amb l’oposició”, va afegir Losada.