Més seguretat al Pas de la Casa per reduir els aldarulls i sorolls durant l'oci nocturn
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha assegurat que la corporació no tolera els comportaments incívics registrats
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha assegurat que la corporació encampadana no tolera en cap cas els aldarulls i comportaments incívics registrats de matinada al Pas de la Casa i ha anunciat un reforç dels dispositius de control i acompanyament dels grups dels turoperadors durant l'oci nocturn.
Fernàndez ha explicat que des de fa temps "s’estan posant eines sobre la taula i recursos" per reduir l’impacte del soroll i garantir el descans dels veïns. En aquest sentit, ha recordat que el passat mes de desembre es va reactivar la taula de l’oci nocturn, un espai de treball en què participen comerciants, restauradors, propietaris de locals, turoperadors, agents del comú i representants dels ministeris corresponents del Govern.
D’aquest treball conjunt n’han sorgit diverses mesures, com ara guies de bones pràctiques, la reubicació de l’oci nocturn fora del centre de la vila i l’obligació que els turoperadors contractin seguretat privada. Aquesta seguretat acompanya els grups des que finalitza l’activitat nocturna fins als seus allotjaments, amb l’objectiu de minimitzar crits i sorolls durant la matinada. "S'obliga aquests turoperadors o aquests grups a posar seguretat privada, que els acompanyi el trajecte un cop acabi aquest oci nocturn fins als seus allotjaments", ha comentat Fernàndez.
El cònsol menor ha detallat que s’ha intensificat la coordinació amb els agents de circulació i la policia i que la intenció és la de reforçar la seguretat en el moment de la sortida d'aquests grups en espais nocturns amb més "acompanyament per reduir tot aquest soroll que hi pugui haver", ha explicat el cònsol menor.
Pel que fa a la implicació del sector privat, Fernàndez ha destacat que la predisposició ha estat sempre bona, tant per part dels propietaris dels locals com dels turoperadors. Segons ha dit, tots han entès la necessitat de garantir el descans nocturn i s’ha arribat a consensos que ja s’estan aplicant, com la distribució de tríptics informatius als visitants amb instruccions clares sobre el comportament durant l’entrada i la sortida dels locals.
Preguntat sobre un possible canvi de model turístic, el cònsol menor ha remarcat que la corporació està treballant des de fa anys en la millora de l’entorn i de la imatge del Pas de la Casa. En aquesta línia, Fernàndez ha citat les inversions recents i les actuacions previstes amb el nou contracte de concessió, que contribueixen a crear un espai més agradable, accessible i segur.