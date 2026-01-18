CONVIVÈNCIA
Queixes veïnals al Pas per les molèsties de joves de festa
Residents a la localitat encampadana s’indignen després que diversos grups que eren al carrer de matinada els alteressin el descans
Els crits i el soroll provocats per grups de joves la nit de divendres a dissabte al Pas de la Casa va fer esclatar ahir veïns de la localitat. En un vídeo difós a les xarxes socials es veia grups de joves caminant de matinada amb el missatge: “Es dorm bé a Encamp? Al Pas no, cada nit igual”. Residents van assenyalar que el soroll s’allarga hores, amb persones travessant el poble tant d’anada com de tornada, amb la qual cosa els afectats són de múltiples zones. Els veïns van remarcar que, tot i que l’activitat d’oci nocturn es concentra en àrees allunyades de la part alta del poble, els desplaçaments generen soroll en carrers residencials.
Noves crítiques al turisme de borratxera i low-cost
El malestar també fa referència a punts concrets com el carrer Bearn o el carrer Maià, on els residents van assegurar que el descans es veu interromput de manera continuada des de la matinada fins a primera hora del matí, a causa del públic que acudeix als locals d’oci. Els veïns van lamentar que les molèsties nocturnes afecten la qualitat de vida dels residents i van tornar-se a queixar del turisme de borratxera i low-cost que, diuen, es promociona per a la localitat. Són crítiques recurrents, malgrat que els últims anys han perdut força. Per pal·liar el problema es va impulsar la taula de l’oci nocturn del Pas, on hi ha representació del Govern, el comú d’Encamp, la policia i també d’empresaris de sector. Precisament després de la darrera reunió, celebrada a principis del passat mes de desembre, es va remarcar l’absència de queixes els últims mesos i la bona convivència entre els locals d’oci i els veïns, gràcies a mesures com la concentració d’activitats a zones perifèriques o la incorporació de guies per evitar molèsties nocturnes. La indignació veïnal apunta que aquesta temporada la convivència no està fluint tan bé i que hi ha incivisme.