Canillo celebra Sant Antoni amb la tradicional Vianda i recupera els Encants
La plaça del Telecabina de Canillo acollirà aquest diumenge, a partir de les 13 hores, una nova edició de la festa de Sant Antoni, amb un programa que uneix tradició, solidaritat i cultura popular. La jornada tindrà com a gran protagonista la Vianda de Sant Antoni, un plat típic d’hivern, apte per a celíacs, que es repartirà després de la benedicció dels animals.
La celebració començarà amb el retorn dels Encants de Sant Antoni, una subhasta solidària on els diners recaptats es destinaran a causes socials. A les 13.30 hores tindrà lloc la benedicció dels animals i, tot seguit, el repartiment de la Vianda. Tot plegat amenitzat amb música en directe a càrrec de Canillo’s Band Tocant.
El preu de la ració és de 3 euros. Els tiquets es poden comprar de manera anticipada en línia, i si en queden disponibles, també el mateix dia a la mateixa plaça.